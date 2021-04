La tierna felicitación de John Travolta a su hija Ella en su primer cumpleaños desde la muerte de Kelly Preston

Es la primera vez que la joven tiene que celebrar este día sin la presencia de su madre, que falleció el pasado mes de julio.

Este fin de semana, Ella Travolta, la hija de John Travolta, cumplía 21 años. Pero lo que normalmente es un motivo de celebración para los jóvenes estadounidenses, ya que es con esa cifra cuando alcanzan la mayoría de edad legal y no los 18 como ocurre en Europa; para Ella el día no fue todo lo feliz que habría deseado: esta era la primera vez que soplaba las velas desde que falleció su madre, Kelly Preston.

Una ausencia muy marcada que su famoso progenitor quiso hacerle más llevadera felicitándola de la manera más dulce posible. En este caso, publicando un precioso retrato de su hija en redes sociales acompañado de unas palabras en las que le recordaba lo mucho que la quiere y animándola a seguir siendo la buena persona que siempre ha demostrado ser cuando su madre todavía vivía.

“Feliz 21 cumpleaños al ser humano más guapo, amable y gran artista que conozco. Tu padre te adora”, escribía Travolta en su perfil de Instagram, donde rara vez comparte imágenes de sus hijos pero que quiso saltarse esta norma dada la fecha excepcional que tocaba celebrar, algo que aplaudieron en los comentarios famosos compañeros de trabajo del actor como Sharon Stone.

Unas palabras por cierto que recuerdan mucho a las que su hija también dedicó al protagonista de filmes como Grease o Pulp Fiction el pasado 20 de febrero, día en el que era Travolta al que le tocaba celebrar su 67 cumpleaños, el primero sin su mujer.

“Feliz cumpleaños al hombre más increíble que nunca he conocido. No solo eres el mejor padre, sino también mi mejor amigo”, afirmaba Ella en su propio perfil de Instagram. “Gracias por criarnos, ayudarnos, amarnos y por todo lo bueno que haces por nosotros cada día. El mundo tiene mucha suerte de tenerte, casi tanta como nosotros. Te quiero, papi, me lo pasé genial celebrándolo contigo ayer”, escribía junto a una foto reciente en la que posaba junto a John y junto a su hermano pequeño.

Fue el pasado mes de julio cuando John Travolta anunció el fallecimiento de Kelly Preston, con la que además de Ella también tenía un hijo de 10 años llamado Benjamin. «En la mañana del domingo, día 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, ha fallecido tras una batalla de dos años contra el cáncer de mama», rezaba el comunicado con el que la familia confirmó la pérdida de la actriz.

Preston «eligió llevar su lucha en privado, y estuvo recibiendo tratamiento médico durante un tiempo, con el apoyo de su familia y amigos más cercanos. Era una persona bella, brillante y llena de amor que se implicaba a fondo con los demás y que llenaba de vida todo lo que tocaba. Su familia pide comprensión para la privacidad que necesitan en estos momentos”, pedían entonces en pleno duelo.

