La turbulenta vida de Ryan O’Neal: 80 años de películas, drogas, escándalos y conflictos con sus hijos

Farrah Fawcett falleció en junio de 2009. Cuando se abrió el testamento, Ryan descubrió que no estaba incluido. Todas las propiedades y bienes de la actriz fueron a parar su hijo Redmond. La voluntad de la exángel de Charlie estaba tan clara que O’Neal tuvo incluso que enfrentarse a un proceso judicial para conservar uno de los retratos que Andy Warhol le había hecho a la actriz y que estaba en su poder, a pesar de que no había documento alguno que probase que Farrah se lo hubiera vendido, cedido o regalado. Finalmente, O’Neal consiguió que se le reconociera la propiedad gracias a, entre otras pruebas, una nota manuscrita de Warhol conservada en la Universidad de Texas en la que el pintor hacía entrega de los cuadros a los dos. No contento con la resolución judicial, O’Neal intentó forzar la subasta de la nota argumentando que, al estar ahí su nombre, el documento era de su propiedad al 50%. En 2019, llegó el que, por ahora, es el último capítulo sobre el cuadro: su puesta a la venta por O’Neal por 18 millones de dólares.

Esta necesidad de dinero se debe en gran parte a que, en los últimos años, Ryan O’Neal ha trabajado de forma intermitente en series como Sensación de vivir. La nueva generación o Bones y le ha dedicado más tiempo a las peleas familiares, las adicciones y las detenciones por posesión de estupefacientes que a la actuación. A pesar de todo, en 2011 intentó rehacer la relación con su hija Tatum. Sin embargo, en lugar de recurrir a un mediador familiar o un psicólogo, acudió a un reality show titulado Ryan and Tatum: The O’Neals, que no logró la deseada reconciliación. En la actualidad Ryan O’Neal continúa distanciado de Tatum y de la mayoría de sus hijos. Una situación que el actor achaca a su inmadurez a la hora de ser padre y sus infidelidades como esposo: “Me casé a los 20 pero no era suficientemente maduro. Mi primer hijo nació cuando tenía 21. Yo era un hombre; No descubrí mujeres hasta que me casé, y luego fue demasiado tarde”, explicaba a Leslie Bennets, que le preguntaba: “entonces, ¿por qué se casó?”. “¡Estas personas quedan embarazadas! ¡Nos damos la mano, se quedan embarazadas!”, respondió O’Neal, que lo más cerca que ha estado del cine en los últimos tiempos ha sido al descubrir una estrella en el paseo de la fama de Hollywood el pasado mes de febrero.