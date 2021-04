Las frases más destacadas de la carta de despedida de Salvador Romero

Salvador Romero anunció hoy su renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con una carta, titulada “Parto como llegué”, que leyó a los medios de comunicación.

Revisa algunas de sus frases más destacadas:

1. «Cuando asumí la Vocalía y la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral, en noviembre de 2019, lo hice como fruto de uno de los muy pocos, pero relevantes acuerdos de los últimos años entre todas las fuerzas políticas, que definieron anular la elección de 2019, cuyo desenlace no aceptaron ni los competidores ni la comunidad internacional; recomponer un Órgano electoral independiente y encaminar una pronta solución al conflicto a través de nuevos comicios».

2. «El reto fue construir un ciclo electoral confiable, el que se halla en el cruce de las leyes y los procedimientos, indispensables para generar certeza, con los principios y valores, que dotan de sentido democrático a la contienda».

3. «Fuimos asimismo el primer país del mundo que sorteó con éxito la realización de dos comicios de alcance nacional en el sombrío tiempo de la pandemia. Cierto, en 2020, el país atravesó una agria polémica para redefinir la fecha de la jornada de votación y en ella, el Tribunal Supremo Electoral se convirtió en el articulador del diálogo nacional, con paciencia y perseverancia hasta alcanzar una fecha que todos aceptaron».

4. «He escuchado acusaciones disparatadas, temerarias y tantas veces antagónicas, como si no ser de un campo me convirtiera en miembro del otro campo. En vez de acumular rencor, opté por no responder».

5. «La razón por la cual acepté la encomienda de integrar y presidir el Tribunal Supremo Electoral en la época más desafiante desde el retorno a la democracia se ha cumplido».

6. «Parto como llegué, hombre libre de ataduras, independiente de fuerzas políticas o intereses de grupo, comprometido exclusivamente con la elección limpia como piedra angular de la democracia y punto de reencuentro de los bolivianos, más allá de nuestras diferencias».

Lee la carta completa, aquí:

