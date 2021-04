Las multas para jurados que no cumplan van de Bs 637 a 1.106

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Las multas para jurados electorales que incurran en faltas van desde los 637 bolivianos hasta los 1.106 bolivianos, pero también ellos pueden ser pasibles a realizar trabajo social o ser arrestados por ocho horas, según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

“De acuerdo con el ‘Reglamento de faltas y sanciones’ que rige los procesos electorales, los jurados pueden ser sancionados con multas económicas, trabajo social y hasta arresto de ocho horas, según que cometan faltas leves, graves o muy graves”, informó Fuente Directa, periódico digital del OEP.

El tema cobra actualidad, de cara al balotaje, debido a que en la jornada electoral del pasado 7 de marzo se presentaron problemas con los jurados: hubo casos en los que éstos no asistieron a su mesa, por lo que se registró retraso en la apertura de urnas, lo que terminó perjudicando a los electores.

La inasistencia injustificada o el abandono de las juntas de jurados, además de la ausencia temporal de la mesa de sufragio, sin autorización de su presidente o cuando estén presentes menos de dos integrantes, será sancionada con una multa de hasta 30% de un salario mínimo (637 bolivianos).

En caso de que un jurado se niegue a consignar en el acta electoral los resultados o las observaciones, será multado con el 50% de un salario mínimo (1.106 bolivianos) y, si corresponde, será remitido a la Fiscalía.

Si un jurado se niega a firmar el acta sin justificación legal, o abandona la mesa, o se ausenta de ella de forma injustificada, deberá pagar una multa de entre el 30% y 50% de un salario mínimo.

En el caso de que un jurado cumpla sus funciones en estado de ebriedad o bajo influencia de sustancias controladas, será suspendido y arrestado por ocho horas; además deberá pagar una multa de entre el 21% y 35% de un salario mínimo.

En caso de que un jurado no devuelva todo o parte del material no sensible al notario electoral o no lo haga de manera oportuna, o incumpla los horarios de apertura y cierre de mesa, será sancionado con una multa del 10% al 30% de un salario mínimo.

Si un jurado se niega a dar asistencia para el voto de personas con necesidades especiales o mayores de 60 años, que así lo requieran, deberá hacer trabajo social por cuatro fines de semana en instituciones de gestión social o será multado con el 15% de un salario mínimo.

Si un jurado se niega a proporcionar copias del acta electoral a los delegados de las organizaciones políticas será sancionado con la suspensión inmediata y será arrestado, y deberá pagar, además, una multa del 36% al 50% de un salario mínimo.

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, informó que la capacitación a los jurados es una labor que puede extenderse hasta el sábado. Agregó que los Tribunales Electorales Departamentales hacen un esfuerzo significativo por llevar adelante la mayor cantidad posible de capacitaciones lejos de la jornada electoral, de tal manera que se tenga asegurada la presencia de jurados y la conformación de las mesas.

“Ésta es el acta más sencilla que puede tener un jurado para llenar, es decir es un acta donde solamente hay dos organizaciones políticas. Es un solo voto que tiene la ciudadanía y por lo tanto es el acta más sencilla que se puede llenar y estamos seguros de que los ciudadanos que han sido designados jurados electorales van a cumplir con su responsabilidad”, afirmó.

Plazo para cerrar cómputo es de una semana

El plazo máximo para cerrar el cómputo final es de una semana, tras la jornada de votación. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera que los tribunales departamentales lo concluyan “lo más breve posible”.

En Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando este 11 de abril se va a la segunda vuelta. “El plazo máximo para cerrar el cómputo es de una semana, es decir que se podría extender hasta el domingo; sin embargo, el compromiso de los siguientes tribunales electorales departamentales es de concluir el cómputo en el plazo más breve posible”, informó el presidente del TSE, Salvador Romero. (Erbol)