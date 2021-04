Lima: «La adopción no sólo es una institución jurídica, sino principalmente un acto de amor»

Fuente: paginasiete.bo

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, se pronunció tras la promulgación de la ley de modificación de artículos de la Ley 548 del Código Niña Niño y Adolescente, presentada por el presidente Luis Arce, para agilizar los procesos de adopción en el país, llamando a la adopción «un acto de amor», según una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

“La adopción tiene un mito, tiene una serie de problemas, una serie de dificultades, no se ve bien en Bolivia y en el mundo, el mito de la sangre; cuando logremos comprender que las familias se construyen principalmente por vínculos de amor y protección, y no solamente por vínculos de sangre, y que la adopción no sólo es una institución jurídica sino principalmente un acto de amor, habremos logrado mucho” expreso la autoridad.