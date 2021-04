Llegan 200 mil dosis de la Sputnik y Arce se compromete a seguir ‘tocando puertas’ para tener vacunas

Fuente: erbol.com.bo

Bolivia recibió este martes 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V, que llegaron a Cochabamba en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) desde Rusia. En el acto, el presidente Luis Arce se comprometió a seguir dialogando y “tocando puertas” para que el país tenga más vacunas para inmunizar a la población.

“Nuestro compromiso de seguir trabajando, de seguir tocando puertas, abriendo diálogos con quien sea necesario para que el pueblo boliviano pueda contar con estas vacunas que van a beneficiar a miles de personas. Tenemos 200.000 vacunas ahora, esperamos un lote similar más adelante y poco a poco ir garantizado justamente que esto llegue y esté encausado en nuestro programa de vacunación”, dijo Arce.

El lote de 200 mil vacunas es el más grande que llegó de Rusia, país al que Bolivia contrató 5,2 millones de dosis en diciembre pasado. Se esperaba que lotes de 1,7 millones lleguen desde marzo, pero el cronograma tuvo retrasos.

Arce dice que las vacunas escasean a nivel internacional y que, en ese contexto, “en Bolivia es una enorme satisfacción” recibir este lote, por el cual destacó al presidente ruso Vladimir Putin.

“Yo quiero saludar desde la distancia al hermano presidente de la federación de Rusia, Vladimir Putin, que ha hecho posible que estas vacunas lleguen acá, y una llamada telefónica que hemos sostenido el día de ayer también se ha comprometido a seguir ayudando y cooperando con el pueblo boliviano”, afirmó el mandatario.

El presidente resaltó que Bolivia ya haya firmado contratos para la provisión de vacunas y señaló que, de no haber sido así, el país no estaría recibiendo estas dosis. Apuntó que otros países que no han tenido el poder económico para comprar vacunas, están esperando al sistema de donación Covax, el cual no ha mostrando una eficiencia en la provisión.

“Ya tenemos varios contratos firmados y estamos haciendo que se vayan cumpliendo la entrega de las vacunas y seguimos abiertos al diálogo con todas las proveedoras, para seguir comprando y para seguir garantizando la vacunación para el pueblo boliviano”, enfatizó.

Anunció que las vacunas que llegaron al país van a ser distribuidas de manera inmediata a los Sedes departamentales, para que puedan mantenerse en su cadena de frío y distribuyan a los diferentes centros de vacunación.

“Estamos esperanzados de que se cumpla el cronograma en el cual van a ser aplicadas las vacunas por edad, para aquellas hermanas, hermanos que tienen enfermedad de base, para las personas que están comprendidas entre las edades más altas en el país, que tienen el derecho a cuidarse y beneficiarse de estas vacunas”, agregó.