«Los clubes no somos nadie para decir si Fabol es legal o no»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“No debe estar en discusión si Fabol es legal o no”, sostuvo ayer el presidente de Wilstermann, sobre los problemas que mantiene la Federación Boliviana de Fútbol con la agremiación que defiende los intereses de los jugadores.

Vargas fue claro al citar que “los jugadores son los que nombran a sus representantes y ellos tienen que ver si son legales o no. Nosotros (los clubes), no somos nadie para reconocer a Fabol o no”, subrayó el mandamás de los rojos.

El directivo forma parte de la comisión que dialoga con los capitanes de 15 clubes para que se presenten en esta jornada a la reunión del consejo superior que se llevará a cabo en la sede de Gobierno.

“Fabol no es parte nuestra y si existe, debemos hacer otro ente que nos defienda de cualquier injusticia. Debemos tener una contraparte, pero reitero que no debe estar en entredicho si es legal o no, esa situación no nos incumbe”, agregó.

El directivo sostuvo que personalmente no tiene ningún problema en sentarse a dialogar con los capitanes y con los asesores que ellos designen.

“Me llamó mi capitán y quiere que vaya su representante a la reunión y debería ser así. Como titular de Wilstermann no tengo problemas en sentarme a una mesa de diálogo con jugadores y sus representantes. Si yo voy a ir a una reunión donde no tengo conocimiento del tema que hablaré, debo ir con mi asesor”, justificó.

Los clubes de la División Profesional decidieron el miércoles en la noche suspender la disputa de la quinta fecha del torneo único, debido a que no tenían la seguridad de que los jugadores se presenten a los encuentros y existía temor a que se repitieran hechos como sucedió en la primera fecha, cuando varios equipos jugaron con juveniles y otros ingresaron a la cancha y se negaron a jugar los encuentros programados.

Lo que dice Costa

El titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, comentó ayer que la decisión que tomaron las instituciones obedece también a que se debe precautelar sus economías, ya que existe riesgo de que sean multadas por la empresa que ostenta los derechos de televisión por incumplimiento de contrato.

“La reunión de presidentes determinó suspender la quinta fecha programada para este fin de semana. Se ha debatido bastante y el motivo es que se pretende ahorrar y evitar derogaciones sobre los derechos televisivos que se encuentran establecidos en el contrato con la empresa televisiva”, remarcó.

La comisión encargada de dialogar con los jugadores tendrá la misión de hacerles entender que el comité ejecutivo cumplió con lo que se acordó.