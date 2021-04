Los negocios de Maluma: de vender bocadillos a colaborar con Balmain

Fue por 2014, 2015, cuando el mundo empezó a oír hablar de un joven llamado Maluma, un muchacho colombiano que hacía temas pegadizos que empezaban a viajar por el mundo. En poco más de cinco años, Juan Luis Londoño (su nombre real) se ha convertido en uno de los músicos más conocidos del mundo, gracias a sus canciones pero también a sus polémicas, sus letras al límite del machismo o sus extravagantes caprichos.

A sus 27 años, Maluma —cuyo nombre está compuesto de la primera sílaba de los nombres de sus padres, Marlli y Luis, y de su hermana, Manuela— viene de una familia de clase media de Medellín, Colombia, pero en estos años ha amasado una gran fortuna gracias a sus negocios y su música. Según la edición estadounidense de la revista ¡Hola!, en abril de 2020 poseía 20 millones de dólares, casi 17 millones de euros. Según el medio especializado Forbes, que en 2019 lo incluyó en su lista de 30 personajes destacados menores de 30 años, el músico ingresa algo más de 420.000 euros por cada uno de sus conciertos y cobra unos 45.000 por cada uno. Además, logra unos beneficios mensuales de más de 70.000 euros por su canal de YouTube. Nada mal para el niño que empezó vendiendo golosinas y bocadillos en el patio del colegio entre sus compañeros, como recogía en YouTube su documental Lo que era, lo que soy, lo que seré, estrenado en junio de 2019, y que ha llegado a alzarse como ganador del premio Grammy.

Ahora Papi Juancho, como es conocido Maluma en los últimos tiempos, da un paso más en su vida profesional estrenando una colaboración con la firma de moda francesa Balmain. Ha contado su diseñador, Olivier Rousteing, que la idea de hacer prenda de brillantes colores, con rótulos estampados de neón, le vino durante el confinamiento, cuando volvía a ver sus programas favoritos de los ochenta y los noventa. “Mi amigo Maluma se dio cuenta rápido de que el nuevo estilo relajado a lo Miami, con tonos pastel y estampados llamativos, encajaba perfectamente con su estilo único y sus ritmos adictivos. Después de ser fotografiado dándole un toque caribeño a un clásico estampado francés, Maluma empezó a colaborar conmigo para crear su look para los premios MTV Video Music Awards”, recuerda. “Tras su éxito supimos que teníamos que llevar la colaboración más lejos. Entonces empezamos a trabajar en una línea de diseños para su gira”, cuenta. “La pandemia obligó a cambiar las fechas”, recuerda, y eso les animó a lanzar las prendas creadas como “una colección especial y limitada”, donde hay zapatillas, camisas y sudaderas, y que vio la luz el 12 de abril. Todo ello acompañado de una lista de canciones creada por ambos. “Ni Maluma ni yo”, dice Rousteing, “seríamos capaces de concebir la moda sin ayuda de la música”.

Maluma, en un momento de la colaboración de la colección de moda para la casa parisina Balmain. PHRAA / EFE

Cuenta Maluma en el comunicado lanzado por la marca que cree que su camino y el de Rousteing corren paralelos porque ambos tratan de “cambiar las reglas del juego cada vez que se juega”, y que esta colaboración es “una mezcla de culturas”. “Uno de mis objetivos era trabajar y hacer una colección con una casa de moda respetada, pero este viaje ha sido todavía más emocionante, porque Olivier me ha empujado a diseñar con él y a crear looks que llevaré sobre el escenario y que juntan la alta costura con Papi Juancho”, afirma. “El proceso fue emocionante como siempre soñé que haría algún día, y he sido feliz de que un amigo como Olivier me deje expresar mi creatividad a través de la moda”.

Esta no es la primera vez que Maluma hace una incursión en la industria de la moda. En el año 2015 lanzó una línea de ropa diseñada por él mismo, fabricada en Colombia a precios asequibles y que se podía conseguir tanto online como en una cadena de tiendas de su país que tenía más de 200 puntos de venta. Entonces contaba en varios medios colombianos que era “un fanático de la moda” y que estaba implicado con el diseño hasta cierto punto: “Yo no sé dibujarlo […] Solo digo cuál es el diseño que me gusta, qué telas usar y qué color poner en una prenda u otra. Yo no estudié diseño de moda, pero eso no me impide involucrarme muchísimo en la elaboración de la ropa”.

Maluma, con uno de los diseños creados junto a Balmain. BALMAIN

Entonces, por 2015, fue cuando llegó la explosión mediática del cantante. Londoño compaginaba ese negocio con otro que también le aportó fama, popularidad e ingresos: ser jurado del programa La Voz Kids. Algo que le terminó de lanzar al estrellato en su país y en el resto de América Latina, donde ya había hecho una gira el año anterior. Fue también en 2015 cuando le llegó su primera nominación al Grammy latino.

Fue a partir de ahí cuando la relevancia pública del cantante empezó a ser la que es hoy. Su nivel de vida se elevó y también con ello su compromiso público. Por eso en 2016 creó una fundación, llamada El Arte de los Sueños, donde proporcionan formación artística y musical a adolescentes en situación vulnerable en la región colombiana de Antioquía. Algo que no es incompatible con caprichos de calado como un avión privado, que estrenó hace dos años y que le hizo emocionarse hasta las lágrimas.

Aunque no se sabe demasiado de las inversiones y negocios de los Londoño, el cantante sí que ha tenido que salir a desmentir uno en el que no estaban involucrados: el narcotráfico. Lo desmintió a principios de año en el podcast de su colega Nicky Jam. “La gente pensaba que en mi familia éramos narcotraficantes y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio todo eso, al ser mentira, pero muchas cosas se especulan y se hablan”, explicó. Sus negocios, afirma, son legales, y le han hecho tener jet privado, colección de coches, una mansión en Colombia y otra casa en Miami antes de cumplir 30 años.