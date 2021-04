Los pueblos indígenas de Tarija desmienten acuerdo y apoyo al MAS en la ALDT

Fuente: ElPeriódico

Así también aclararon que respaldan totalmente a los asambleístas electos, los cuales fueron electos mediante usos y costumbres del pueblo Weenhayek.

Omar Garzón C.

El Capitán Grande del pueblo Weenhayek, Pablo Pérez Zaqueo, desmintió que hayan suscrito un acuerdo o alianza de apoyo al Movimiento Al Socialismo como se dio a conocer en pasados días, indicando que quienes hicieron tal cometido, lo hicieron de forma personal y no de la Asociación.

“Quería aclarar ese tema. Nosotros trabajamos orgánicamente, y no estamos alineados a ningún partido político, porque nosotros valoramos lo orgánico, mediante usos y costumbres”, dijo.

Sostuvo que quien firmó esa alianza con el MAS, fue Pablo Rivero Fernández, segundo Capitán Grande del pueblo Weenhayek, “él es después de mí, es segundo, pero por político se alejó de mi persona. El estuvo apoyando a un partido político, y luego de los resultados, él se autonombro autoridad”, indicó Pérez Zaqueo.

Cabe recordar que Pablo Rivero Fernández manifestó que desconocen a los actuales asambleístas electos, considerando que el Tribunal Electoral Departamental de Tarija (TED) no cumplió con los procedimientos, como así también hubiera habido intromisión política por parte de la línea del gobernador electo.

Pero para Pérez Zaqueo los asambleístas elegidos, son totalmente legales y tienen el total respaldo de los Pueblos Indígenas. Desecho las declaraciones de Rivero que se haya hecho de forma irregular, y que por el contrario, todo fue en el marco de “usos y costumbres” para escoger a las autoridades.

“Nosotros apoyamos a nuestros asambleístas elegidos, tanto a los asambleístas departamentales como Federico Salazar (titular) y Tania Pérez (Suplente), y a los regionales, como Rubén Aparicio (titular) y Lourdes Sánchez (Suplente)”, dijo.

APUNTE

Pueblos indígenas no pueden firmar con políticos

Francisco Pérez Nazario, dirigente de los Weenhayek, dio a conocer que como pueblo indígena no puede firmar acuerdos con los políticos. “Así lo determina nuestra estructura, pero si alguien firmó, no viene a nombre de la asociación, y el que firma detrás de nuestras autoridades, lo hace por detrás, y eso ya no es orgánico, eso es a título personal”, dijo.

Así también puntualizó que el sábado 24 de abril, eligieron con total legalidad y bajo sus normas como pueblo Weenhayek a sus asambleístas electos.