Lula da Silva afirmó que podría ser candidato en 2022 «si fuera necesario» pero recalcó que «no es su prioridad»

Der Spiegel aludió asimismo a la decisión del Supremo de Brasil, según la cual el ex juez Sergio Moro no actuó con “imparcialidad” en uno de los juicios contra Lula. El ex presidente reclamó que se imparta ahora justicia contra éste y contra los fiscales que intervinieron en su proceso: ”No pueden salir impunes. Deben perder su empleo”, afirmó.