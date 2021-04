Madre busca desesperadamente a su hija y presume que su marido se la llevó

Fuente: Red Uno

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Andy Choque Aguilar, busca a su hija de un año de manera desesperada. Se presume que el padre de la menor se la habría llevado de su vivienda ubicada en la zona Santiago II, de El Alto, mientras ella trabajaba.

De acuerdo a lo indicado por la mujer, en el hogar existían problemas entre la pareja debido a que el hombre no trabajaba, incluso en la última pelea ella le dijo al marido que busque una fuente laboral y si no lo hacía tendría que irse de la casa.

“Tenía amenazas de él, yo le decía si no quieres trabajar, ándate de la casa, por favor, yo no puedo mantenerte a ti y él me dijo si me voy de la casa, me voy a ir con mi hija, si me vas a denunciar, voy a matar a mi hija y yo más me voy a matar, me dijo”, mencionó la mujer acongojada.