Magisterio: 30% de niños de urbes de Bolivia dejan de estudiar por falta de internet y equipos

Verónica Zapana S. / La Paz

El 30% de los estudiantes del área urbana del país dejaron de estudiar por falta de internet y equipos tecnológicos, informó el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Vladimir Laura. Ante esta situación y la falta de atención al pliego petitorio, representantes del sector instalaron una huelga de hambre en demanda de un mayor presupuesto para Educación.

“Tenemos información de que un 30% de los tres millones de estudiantes no estarían ingresando a las actividades escolares. Esto implica de por sí una deserción escolar”, dijo Laura a Página Siete.

Según el dirigente, las causas de esta situación son la falta de acceso a internet y la carencia de equipos, como computadora o celular para acceder a las clases virtuales.

Laura indicó que esta situación es muy preocupante porque los estudiantes “perderán dos años de escolaridad”. Indicó que el anterior gobierno dejó una “crisis educativa” por el cierre de la gestión escolar a mediados del año 2019 y desde esa fecha no se sale de esa crisis. “Queremos que se cumpla el eslogan que lanzó el Ejecutivo al inicio de este 2021, declarado el “Año por la Recuperación de la Educación”.

El representante de este sector dijo que el primer trimestre se debían reforzar los contenidos primordiales de la gestión pasada. Pero, ese “30% que ya no asiste a las actividades escolares no refuerza los contenidos. “Si no mejoran esta situación, este grupo perderá dos años”, dijo. Aseguró que la mayoría de los maestros y padres deben pagar por internet pese a que el Gobierno prometió dar un servicio gratuito.

El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Pablo Diez, explicó que muchos estudiantes no participan en clases porque ahora trabajan para ayudar a sus hogares.

“Ellos no tienen recursos y deben salir a trabajar”, indicó y aseguró que ahora los padres de familia buscan que diferentes organizaciones puedan ayudar y lograr que los colegiales accedan a los aparatos tecnológicos y a la red. “Pero no es suficiente”, sostuvo.

Hace unas semanas, el Gobierno informó que entregará 36.924 computadoras Kuas a los estudiantes que no cuenten con el aparato para pasar clases a distancia.

Laura dijo que por eso es importante la entrega de un mayor presupuesto al área. “Si el Gobierno no invierte en educación, no alcanzaremos los resultados deseados”, explicó. “Nadie asume su responsabilidad, ni (la autoridad) central ni los gobiernos municipales y departamentales. Todos deslindan responsabilidad, por eso levantamos la voz para que el pueblo entero nos escuche”, añadió.

Según el dirigente, se cuenta con una plataforma educativa del ministerio, pero muchos estudiantes no pueden acceder al portal por una serie de dificultades.

De acuerdo con el jefe de la unidad de sistemas del Ministerio de Educación, Consto Apaza, más de 200 mil estudiantes y maestros se conectan a la plataforma implementada por esta cartera de Estado. “El pico máximo de conexiones a la Plataforma Moodle del Ministerio de Educación es de 10:00 al mediodía. En ese horario más de 200 mil usuarios, entre estudiantes y maestros, ingresan para pasar clases, de acuerdo con información de nuestro centro de monitoreo”, dijo Apaza, en Bolivia TV.

Laura indicó que el sector demanda, además, la creación de ítems de crecimiento vegetativo, que alcanzan el doble de lo requerido para este año. Recordó que para 2020 no se creó ni un solo ítem. “Muchos padres de familia deben pagar a los maestros”, dijo.

Según el representante, hay pagos pendientes de las horas de ampliación de las materias de física y química, además que falta cancelar a los suplentes por maternidad. “Deben a 7.000 maestros desde 2014”, dijo e indicó que tienen otros pedidos del sector.

Ante esa situación, 20 profesores instalaron un piquete de huelga de hambre desde hace cuatro días en la Casona del Magisterio Urbano. Indicaron que esta medida de protesta se puede ampliar desde la siguiente semana.

El dirigente anunció que mañana se realizará una marcha nacional en las 31 federaciones y la misma concluirá con la toma de las direcciones departamentales y distritales de educación. Agregó que se reúnen con los padres de familia para unirse a la protesta. “Ellos también son afectados porque gastan de sus bolsillos para el pago de internet”, dijo.