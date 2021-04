Magisterio alteño acusa a la COB de proteger a empresarios

Fuente: El Alteño

El dirigente del magisterio urbano alteño, Alex Morales acusa a los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) de encubrir a empresarios y al Gobierno Nacional, porque no se ocupan de las verdaderas necesidades de los trabajadores.

“La Central Obrera Boliviana como instancia habilitada para llevar adelante las demandas de los trabajadores se limita a hacer cuatro mesas de diálogo con el Gobierno, cuando en los últimos años, hemos visto que estas mesas de trabajo nunca han resultado en favor de los trabajadores y lo que hacen es favorecer a los empresarios y al Gobierno”, afirmó el dirigente.

El dirigente pidió al ente máximo de los trabajadores, a los empresarios y al propio Gobierno Nacional reconsiderar su posición, ya que desde el pasado año no hay incremento al Haber Básico ni al Salario Mínimo Nacional, por la llegada de la pandemia del coronavirus.

“Desde el año pasado, los salarios están congelados, sabiendo nuestra situación dramática, la COB en lugar de luchar y velar por los intereses de los trabajadores, cuidan a muerte de los intereses de los empresarios y el Gobierno Nacional, pero a los obreros los hace vivir con un salario de hambre”, sostuvo.

El dirigente recriminó que, ante las amenazas de despido de parte de los microempresarios y la disminución de salario de miles de trabajadores, con el pretexto de la pandemia, la COB no asuma su rol de defensa de los obreros, por el contrario se ponga en la mesa de debate por un incremento que no pasará del 4% u en su criterio no cubre la expectativa de los trabajadores.

PROPUESTA DEL SECTOR

Ante la posibilidad de algún incremento salarial para el próximo 1ro de Mayo, Morales ratifica la propuesta histórica del sector del magisterio urbano de la ciudad de El Alto, “un monto digno y acorde a las necesidades de cada trabajador”.

“El porcentaje que tienen pensado pactar la COB con el Gobierno solo cubre el pasaje de ida y de vuelta en El Alto, eso no es incremento salarial, por eso, lo que nosotros vamos a exigir es un salario de 8.650 bolivianos, en función de los 20 artículos de uso diario para cada una de los miembros de una familia con cuatro personas”, afirma Morales.

Según el dirigente maestro, el monto de 8.650 bolivianos es acorde a las necesidades de la ciudadanía, fue formulada por especialistas en el tema, y si cubre las necesidades básicas de cada una de las personas, en cambio, el monto que piensa acordar la COB está dirigido a defender los “bolsillos del empresario y del gobierno”.

“La COB se dedica a defender a un Gobierno que en campaña que prometió todo y no cumplió con nada y el Estado que está en la obligación de dar de comer al pueblo, está ocupado en otras cosas, si no puede cumplir con su obligación, debería renunciar”, sostuvo.

LA COR

En pasados días, el dirigente interino de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta manifestó que esta vez no están dispuestos a renunciar al incremento salarial, y para ello propuso un aumento del 8% al Haber Básico y 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN).

“Es cierto que estamos en tiempos de pandemia y había rumores de que este año no se iba a dar ningún incremento salarial, pero categóricamente hemos rechazado esa posesión porque consideramos que tiene que haber incremento salarial”, manifestó el dirigente obrero.

LA COB

La Central Obrera Boliviana (COB), en uno de los puntos de su pliego petitorio, propuso al Gobierno un incremento del 5% al salario mínimo nacional para esta gestión, por lo que se definió conformar cuatro comisiones de trabajo para negociar.

“Ya hemos agendado con el Ministro de Economía para sentarnos a discutir el porcentaje del incremento salarial, como corresponde en función al pedido de la COB. Es un pedido del salario básico de un 5% y un 5% al mínimo nacional”, dijo el dirigente Juan Carlos Huarachi.