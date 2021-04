Mamani pide a Mesa elegir «de qué lado está» sobre el juicio de responsabilidades

Fuente: paginasiete.bo

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, pidió al líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa que tenga una posición clara respecto al juicio de responsabilidades y a lo que quiere con su pedido de pacificación realizado hace un par de semanas, que según el asambleísta es contradictorio.

“Carlos Mesa tiene que ubicarse de qué lado está, si quiere justicia, por qué en su momento que se lo convocó al señor para que sea testigo, no se presentó y ahora nuevamente plantea al pueblo boliviano que haya un borrón y cuenta nueva, quiere que nos olvidemos del golpe, que no hablemos de golpe, ni de fraude, entonces qué estamos buscando. Por eso indicamos que sus propuestas son demagógicas, no tienen un sustento”, declaró este miércoles Mamani en conferencia de prensa.

Respecto al juicio de responsabilidades que pretenden formalizar en contra de Jeanine Añez, Mamani aseguró que espera una propuesta formal de parte de los diputados de oposición para también saber cómo continuar.

“No recibimos un documento oficial de cómo quieren trabajar este tema del golpe de Estado que perpetuó (sic) la señora Jeanine (Añez) y un grupo de señores que prepararon todo esto, ahora estamos viendo cómo más debemos avanzar”, aseguró el presidente de Diputados.

Además pidió a los opositores que sean «muy conscientes» porque plantearon pacificación y por otro lado «una versión de que se tiene que contribuir a este juicio de responsabilidad que indicó el señor Camacho».

Mamani confirmó que el tema de los procesos están siendo tratados en reuniones entre diputados, incluso de la oposición.