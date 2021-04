Médico que golpeó a su hijastro fue recibido con amenazas de violación y muerte en Palmasola

El médico H.B, acusado de golpear a su hijastro de 11 años, ayer fue trasladado a la cárcel Palmasola de Santa Cruz, donde los privados de libertad lo recibieron con amenazas de violación y muerte.

Mientras el hombre ingresaba al recinto, sujetado por un uniformado, la población carcelaria le gritaba: “abusivo”, “te van a violar”, “te van a matar”, de acuerdo con un video filtrado por la página Detrás de la Verdad.

El domingo, al promediar las 17:00 horas, el Juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz determinó enviar al médico por seis meses a ese reclusorio.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia anunció que se ampliará la investigación en contra de la progenitora del niño, K. Á., por presunta complicidad en los sucesos de violencia. A través del programa Que No Me Pierda, de Red Uno, la mujer salió en defensa de su pareja y dijo que duda de la versión de su hijo.

DETALLES

El niño, que tiene siete días de impedimento, ayer fue entrevistado a través de una cámara Gesell (que impedía que viera a su agresor), en presencia de todas las partes implicadas de acuerdo con un reporte de Unitel.

También acudió el padre biológico del menor, quien durante la audiencia anunció que se adherirá a la denuncia y que tramitará la custodia de su hijo. Además, el tío con el que ahora se encuentra el menor también pidió la tutela, de acuerdo con un informe de ANF.

No obstante, la Defensoría anunció que antes la familia paterna será investigada para establecer si existen o no las condiciones para la custodia. La red Ciudadana contra el Infanticidio y Abuso Sexual pidió que ambas familias sean investigadas.

«Realizaremos entrevistas para conocer qué hizo que el padre se aleje del niño. Ahora al padre se lo está guiando en los trámites para obtener la guarda, pero quien definirá esta medida será el juez del menor, luego de que la Defensoría presente sus informes», detalló la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Minerva Guerrero, según el portal de El Deber.

MÁS PRUEBAS

ANF informó que el fin de semana surgió un nuevo video que muestra el perfil agresivo de H.B.

En este nuevo material, las agresiones son en contra de un trabajador que tenía la tarea de instalar unas cámaras en el domicilio del médico. Según contó el obrero, entró a la vivienda al llamado de sus técnicos que alertaron maltrato.

El obrero relató la actitud violenta del médico y fue testigo del “estado de miedo” del niño.

En las imágenes, a H.B. se lo escucha reprochar al trabajador porque lo había perjudicado y usó con palabras insultantes.

«Váyase por favor, está muy alterado, no quiero más problemas», se les escucha decir a su esposa, ante la actitud descontrolada de su pareja.

La red televisiva Bolivisión conversó con el trabajador, quien ratificó el contenido del video, es más dijo que están buscando otro video que demuestra la actitud totalmente violenta del médico. «Me patea, me escupe», cuenta el trabajador quien perdió su fuente laboral al igual que los otros trabajadores, porque el médico presuntamente no solo llamó a la empresa para que los despidan, sino que no pagó por el servicio que hicieron.

Defensoría de la Niñez sobre el niño que fue ultrajado por su padrastro: “Es muy educado y no entra en contradicciones”