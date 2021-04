Merma participación ciudadana en la segunda vuelta

Fue notorio el nivel de ausentismo ciudadano en las urnas, para autoridades electorales y autoridades electas que participaron este domingo de la segunda vuelta que debía definir quién será el próximo gobernador de La Paz, pues el interés ciudadano mermó en la mayoría de los recintos electorales de las dos ciudades.

“Tenemos poca afluencia de la ciudadanía, pedirles que vayan asistiendo a los recintos electorales, el horario es hasta las 17:00 debemos recordarles que el voto es obligatorio, se va a extender el certificado correspondiente”, había manifestado el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Franz Jiménez en su evaluación de mediodía.

En las elecciones del 7 de marzo el nivel de participación fue del 88,37 % pese a que en ese entonces se produjo el problema de ausencia de jurados. Este domingo no hubo ausencia de jurados, pero sí de electores; los distintos informes de las dos ciudades reflejaban que los colegios estaban vacíos.

En la ciudad de El Alto, la Alcaldesa electa, Eva Copa, exhortó a la ciudadanía a acudir a las urnas en horas de la tarde. “En la mañana sí, la gente acudió poco, esperamos que después del almuerzo la gente acuda con la familia y puedan ejercer su derecho al voto y elijan a sus autoridades”, dijo la futura autoridad a las 15:00 después de emitir su voto en el colegio Mejillones de la ciudad de El Alto.

En el área rural el panorama no era distinto, el canal estatal reportó, desde la localidad de Batallas, que los electores no acudieron de forma masiva, tal como ocurrió en las elecciones del 7 de marzo. A las 17:00 cuando tocaba cerrar las mesas, al menos el 30% de los electores en varias mesas no habían llegado a sufragar.

Para las 18:00 se prevé un informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el proceso y el nivel de participación de la ciudadanía.