Mijares y Lucero anunciaron su reencuentro: así se les verá juntos de nuevo

A 24 años de “la boda del siglo”, los famosos cantantes sorprendieron con una noticia

Lucero y Manuel Mijares anuncian su reencuentro en escenarios tras 10 años de su divorcio (Foto: Instagram @luceromexico @oficialmijares)





Lucero y Manuel Mijares se separaron hace una década, pero un concierto el próximo 22 de mayo permitirá verlos juntos de nueva cuenta, celebrando su amistad.

En redes sociales la ex-pareja compartió que volverán a compartir escenario en el evento “Siempre Amigos”, un concierto que será transmitido por la plataforma de streaming eTicket Live. Tanto Lucero como Mijares han prometido rememorar la alegría y la música que siempre los ha mantenido unidos a pesar de su divorcio.

El pasado enero se cumplieron 24 años de que pareja se uniera en matrimonio en un polémica boda, fue llamada “la boda del siglo” porque ambos cantantes ya tenía una exitosa carrera y eran queridos por el público, además de que la ceremonia fue transmitida en vivo por Televisa y conducida por Silvia Pinal.

Lucero y Mijares cumplen 10 años de su divorcio y quieren recordar los buenos momentos de su matrimonio a través del concierto «Siempre Amigos» (Foto: Pinterest)

Durante su matrimonio, la pareja tuvo dos hijos, compartieron escenarios y nunca faltaron los rumores sobre detalles de su relación. Fue hasta después de 14 años que la pareja anunció su separación.

Lucero compartió la noticia de su reencuentro con el mensaje: “Llega la sorpresa de sorpresas!!! El 22 de mayo, #LuceroYMijares tendremos #SiempreAmigos. Va a estar imperdible, compartiremos música, alegría y amistad en este streaming tan especial. Quién se apunta? @MijaresOficial y yo los esperamos!”.

Mijares compartió a través de su cuenta de Instagram: “¡Estoy muy emocionado de compartirles esta gran sorpresa! Este 22 de mayo traemos para ustedes #SiempreAmigos, un show con @luceromexico dónde compartiremos música, historias y el cariño de todos ustedes ¡no se lo pierdan!”.

Lucero y Mijares se casaron en 1997 y se separaron en 2011, el próximo 22 de mayo buscan demostrar su buena relación en concierto (Foto: Instagram / @oficialmijares)

Los fanáticos de la pareja, que siempre han esperado un reencuentro de los cantantes, reaccionaron muy bien ante el anuncio. Casi de forma automática, miles se seguidores compartieron imágenes de tener ya en sus manos su boleto para presenciar el tan esperado momento.

Cuando la pareja se casó, se rumoró que la relación de Mijares y Lucero fue publicitaria y la boda había sido arreglada. “Se inventó que Manuel y yo teníamos un contrato y que nos casábamos por haber firmado un contrato, exclusiva de pasarla en la televisión [..] puras bobadas, puras cosas fuera de todo contexto”, se sinceró la cantante en su canal de YouTube.

Los cantantes, desde su separación, declararon que su amistad después de la ruptura del matrimonio fue buena. “Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo ‘¿oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’ y me dice ‘no, no es que no importe, te lo imploro’”, reveló Mijares en entrevista con Yordi Rosado.

Lucero y Mijares han cantado al lado de su hija Lucerito Mijares, quien busca seguir los pasos de sus padres

Tanto Lucero como Mijares han cantado a dueto junto a su hija menor Lucerito Mijares, quien ha compartido que se siente muy feliz del apoyo que ha recibido, pues a con sus 16 años logró convencer al público que heredó el talento de sus padres.

Con más de 40 años de carrera y 10 de separación, Lucero y Mijares, una de las parejas de la música mexicana más queridas, regresarán al escenario para demostrar que su amistad sigue vigente y su único lazo no son sus hijos, sino los buenos momentos que compartieron durante su noviazgo y matrimonio.

La empresa Ocesa anunció a través de su boletín que los boletos pueden adquirirse a través de la página eTicket y su call center. El concierto se llevará a cabo el 22 de mayo a las 8:30 PM y podrá presenciarse desde cualquier parte del mundo.