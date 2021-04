Ministerio de Trabajo fortalece las capacidades de sus inspectores laborales

Más de 150 inspectores de 25 jefaturas departamentales y regionales de Trabajo reunidos en La Paz, fortalecieron sus competencias en la atención de trámites administrativos y en el procedimiento de inspecciones integrales.

“La tarea de los inspectores y jefes de trabajo es esencialmente una labor social, y si no tenemos la capacidad de ponernos en lugar de los trabajadores que presentan su demanda somos los mismos abogados neoliberales que dieron golpe en noviembre del año pasado”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, al clausurar el viernes el Taller de Integración y Lineamientos de la Gestión Pública para jefes e inspectores de trabajo.

El taller, durante dos días, definió los lineamientos nacionales para fortalecer y reconstruir las competencias en la atención de trámites administrativos y del procedimiento de inspecciones integrales en jefaturas departamentales y regionales de Trabajo, señala un boletín de prensa institucional.

“El inspector no es el funcionario de un juzgado laboral, el inspector no es un abogado que espera en su escritorio la visita de los trabajadores que tienen alguna demanda laboral. Los inspectores son el único refugio que tienen los trabajadores del país para presentar sus denuncias. Cuando a los trabajadores no les pagan sus salarios, no pueden ir a un bufete de abogados, el único lugar al que recurren es a la inspectoría laboral”, recordó la autoridad.

Navia remarcó que la función del Ministerio de Trabajo es hacer respetar y garantizar los derechos de los trabajadores que quedaron en la indefensión total de sus derechos durante la mala administración de la gestión pública del gobierno golpista, quienes remplazaron a servidores públicos capacitados por personal sin conocimientos del derecho laboral y de la función pública.

Por su lado, el director General de Trabajo, Arturo Alessandri, expresó su satisfacción porque a partir de este encuentro los servidores y servidoras públicas brindarán un asesoramiento ético, transparente, protegiendo y velando los derechos socio laborales de los trabajadores.

“Además de recuperar la confianza que existía antes del golpe de Estado, nuestro objetivo es que el Ministerio de Trabajo vuelva a ser la casa de las y los trabajadores, donde se sientan protegidos ante los atropellos recurrentes de sus empleadores”, sostuvo Alessandri.

Explicó que, a partir de ahora, el personal recientemente incorporado a las jefaturas departamentales y regionales de Trabajo está preparado para atender al público con calidad y calidez, acorde a las demandas laborales y sin burocracia de por medio.

“Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio laborales de las trabajadoras y trabajadores y de las servidoras y servidores públicos, promoviendo y defendiendo el trabajo y empleo digno, requiere la alineación de esfuerzos de todo el personal de las diferentes áreas de esta cartera ministerial”, concluyó Alessandri.

Fuente: ABI