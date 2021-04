Modo invitados es lo nuevo del Asistente de Google: como el modo incógnito de Chrome, pero para altavoces inteligentes

Se acaba de anunciar una novedad para el Asistente de Google, y no es otra que el ‘Modo invitados‘. Según lo explican desde Mountain View, la forma más fácil de entenderlo es haciendo una analogía al modo incógnito en Chrome. Y es eso, un modo incógnito para todo lo que le digamos a los altavoces inteligentes potenciados por Google.

Para activarlo, solamente hace falta decir «Hey Google, activa el Modo invitados«. A partir de ese momento, las interacciones que tengamos con el asistente se omitirán en la cuenta. Veamos para qué puede servir, según Google.

El Modo Invitado es algo necesario en dispositivos compartidos y con tanta recomendación algorítmica basada en intereses

Los modos incógnito hace ya muchos años que demostraron su valía en navegadores. Sin embargo, no siempre tenían sentido porque no hablábamos de dispositivos compartidos, pues el ordenador en muchos casos es algo personal. Ahora hablamos de** una realidad en la que los dispositivos conectados tienen, muy a menudo, un uso doméstico, de pareja, familiar**, etc.

Eso hace que cuando busquemos o pidamos algo que puede ser sensible, por temática o contexto (como regalos de Reyes o un cumpleaños), se haga necesario poder ocultarlo. Y eso es lo que Google va a permitir activando el Modo Invitado, que podrá activarse temporalmente y luego desactivarse.

El nombre invitados tiene sentido en esta era de las recomendaciones algorítmicas, pues muchas veces los altavoces inteligentes se utilizan para enseñar funciones curiosas a invitados que vienen a casa, pero nuestra cuenta se queda «manchada». Con el nuevo modo, todo lo que digan y se les enseñe no dejará rastro. Así, Google no comenzará a sugerir publicidad de elementos que nada tienen que ver con nuestros intereses.

La compañía también afirma que con el Modo invitados activado, el Asistente no hablará de asuntos personales, como contactos de la cuenta o eventos de Google Calendar. Además, con el modo invitados, todas las grabaciones que se generan se eliminarán automáticamente, aunque los usuarios tengan configurado que se envíen a Google para su revisión fuera del modo.

Por otra parte, Google advierte de que es posible que aplicaciones de terceros y servicios como Maps o YouTube sigan recolectando datos incluso con el modo activado.