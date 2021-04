Gobernación de Tarija, Montes anuncia reducción de Secretarías de 13 a 6

Omar Garzón C.

El Gobernador electo se refirió también al respeto del 45%, y la inversión en el Chaco con el 55% de los recursos del nivel departamental.

Fuente: ElPeriódico

Desde Yacuiba, el gobernador electo de Tarija Óscar Montes Barzón dio a conocer que debido a la crisis económica y con la finalidad de mejorar la gestión, procederá a la reducción de Secretarías de la Gobernación, de 13 a 6.

“La estructura que tiene el Gobierno Departamental es demasiado grande, hay tres Secretarías que hace exactamente lo mismo, que son Coordinación, Desarrollo y Gobernabilidad, esas podrían convertirse en una sola.

Hay otras Secretarías que no son pertinentes en estos momentos, quizás cuando había una enorme cantidad de plata eran como una fuente de empleo, pero hoy no se justifica. De 13, creemos que de principio vamos a arrancar con 6”, manifestó Montes.

El Gobernador electo sostuvo que con seis Secretarías va a arrancar la gestión, con lo cual considera que van a ser suficientes para administrar las competencias, la realidad financiera, donde no necesitará realizar ningún tipo de ajuste, en la cual, algunos secretarios se harán cargo de las responsabilidades de dichas secretarias.

Por otro lado, aprovechando su estadía en Yacuiba, Montes nuevamente dejo en claro que no se tocará el 45% de las regalías que le corresponden al Gobierno Regional del Chaco.

“Este es un tema, donde alguien de mala leche intentó meterlo en la campaña electoral, y ese es un tema que esta oleado y sacramentado, por lo tanto, no hay nada que resolver en aquello. Lo único que hay que decir, es que administren bien el 45% y lo mismo nosotros el 55%”, dijo.

Consultado a Montes sobre la transferencia de las empresas departamentales al Chaco y saldar deudas, respondió que eso lo hará, porque es una base para establecer buenas relaciones entre el Gobierno Regional y el Gobierno Departamental.

“Tenemos que tener cuentas claras para que la relación sea transparente y no haya pretextos con los cuales ha sido utilizado para fines políticos. Yo lo voy a visitar al señor Ábrego (José Luis Ábrego, el nuevo ejecutivo regional del Gran Chaco) y le voy a ratificar la necesidad para que nombre una comisión financiera, y dentro de 100 días se tenga resultados. Así también con el alcalde electo Carlos Bru”, sostuvo.

Sin embargo, Montes indicó que en este proceso de transición, esta recibiendo muy poca información de las autoridades salientes de la Gobernación, calificándola de “somera”, por lo cual, afirmó que se darán 90 días para hacer un diagnóstico real de la institución, en cuanto las entidades descentralizadas, proyectos paralizados y en ejecución, y otros temas.

Por otro lado, Montes aseguró inversiones en el Chaco con el 55% de los recursos del nivel departamental.

“En este suelo que estamos pisando (Yacuiba), hay cuatro niveles de gobierno, nacional, departamental, regional y municipal, donde las competencias del gobernador son en todo el departamento de Tarija. Vamos a sacar la plata del 55%. Así como el Gobierno Nacional tiene competencias en el Chaco y tiene que venir a invertir, lo mismo vamos a hacer nosotros”, dijo.

Añadió que tanto las autoridades de Tarija y del Chaco han remplazado al Gobierno Nacional en sus competencias, por lo que han ejecutado obras con plata del departamento.

DATOS:

El 3 de mayo oficialmente será posesionado Óscar Montes

El gobernador electo recorrerá otros municipios más adelante

NOTA DE APOYO

Aún no definieron los nombres para el gabinete

Omar Garzón C.

ElPeriódico

El vocero de la Alianza Unidos, Norman Lazarte, desecho especulaciones de varios nombres que circulan por las redes sociales, y afirmó que por ahora no esta definido los nombres que conformarán el gabinete del gobernador electo Óscar Montes Barzón.

“Más allá de los trascendidos y especulaciones, no se tiene nada definido hasta el momento, y será el propio Montes quien hará conocer a su equipo de trabajo”, afirmó.

Sostuvo que el objetivo es el desarrollo de Tarija, y por lo tanto, tendrán que ser personas capacitadas, a fin de responder las diferentes propuestas presentadas en la campaña electoral.

Por otro lado, Lazarte descartó que la posibilidad de ser el nuevo Subgobernador de Cercado, y esa decisión la debe tomar Montes.

“Hay muchos nombres, y no esta en mi decisión, y no pretendemos influir. Lo que sí es seguro, es que nosotros vamos a apoyar desde donde mejor lo podamos hacer”, refirió.

Lazarte sostiene que Tarija ha dado un paso muy importante, que es el de recuperar la democracia, y no dejar que el “autoritarismo” gobierne el departamento.