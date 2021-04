Cochabamba: “Motoladrón” intentó atracar a una mujer en la zona del Hipódromo

La inseguridad crece en la ciudad, ante los pedidos de mayor control policial.

 

Fuente: Red Uno

Una vez más los delincuentes a bordo de motocicletas hacen de las suyas, dos cámaras de seguridad captaron el momento que un «motoladrón» intentó arrebatar la cartera a una mujer al finalizar la tarde de este 12 de abril.

En las imágenes se observa que el antisocial reduce la velocidad de la motocicleta, se sube a la acera norte de la Calle Héroes Nacionales, ya cerca de la esquina de la vía Manuel Rodríguez arrastra a la víctima en un intento de quitarle sus pertenencias.

Durante el forcejeo bolsas de leche que llevaba la mujer se revientan, el “motoladrón” huye en el vehículo de dos ruedas.

“Pasó una moto y no puse mucha atención, cuando estuve en esta esquina ya la moto se dio la vuelta es ahí donde me agarró de la cartera y me hizo caer, derramándose lo que llevaba de la tienda, la leche. Tengo un golpe en la rodilla, quise ir detrás de él pero no pude, dolía mucho”, relató.