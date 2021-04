Muere Charles Geschke, cofundador de Adobe y uno de los creadores del formato PDF, a los 81 años

Fuente: ActualidadRT

Charles Geschke, cofundador de la compañía de software Adobe y uno de los creadores del formato PDF, ha muerto este sábado a los 81 años, reporta AP. De momento, no se ha precisado la causa de su fallecimiento.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx

— Adobe (@Adobe) April 17, 2021