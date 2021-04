Música sí, covid no: sale al mercado una mascarilla inteligente con auriculares incorporados

Fuente: Actualidad RT

Los seguidores del rapero estadounidense William Adams, alias Will.i.am, y también muchas personas ajenas al rap, pero a las que les gusta andar por la calle con los auriculares puestos escuchando música o hablando por teléfono, a partir de este jueves tendrán a su disposición una mascarilla médica inteligente que lleva incorporados unos auriculares ‘bluetooth’.

El músico y la empresa Honeywell han anunciado en las redes sociales la entrega de este producto, fruto de su colaboración con el diseñador mexicano José Fernández, autor de los trajes espaciales para SpaceX. La mascarilla, llamada Xupermask, sigue el camino del fabricante de dispositivos para videojuegos Razer, que en enero lanzó un respirador reutilizable equipado con iluminación LED, ventiladores y micrófonos.

Stay in control with the day-glow LED light, accessible charging port, and up to 7 hour battery life to keep your mask going all day long #XUPERMASK

Launching 4.08 at https://t.co/WDP77lCFSI pic.twitter.com/Q7EizMdeHr

— XUPERMASK (@xupermask) April 3, 2021