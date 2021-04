Tras la derrota de Bolívar a manos de Junior de Barranquilla. El entrenador celeste, Natxo González, consideró que la diferencia la marcó el cuadro colombiano por la eficacia que mostró en los dos encuentros por fase 3 de Copa Libertadores y desde su perspectiva el resultado final no es justo.

“Estoy muy satisfecho del equipo, el resultado me parece injusto pero ellos han sido más contundentes en el área contraria y ellos han sido más eficaces”, señaló González en conferencia de prensa.

“La valoración de los 180 minutos es muy posoitiva el partido de hoy me deja muchas cosas y me quedo muy orgulloso por lo que hizo el equipo pero me voy dolido por la eliminación, en estas eliminatorias es muy importante la eficacia y junior ha tenido eficacia durante 150 o 160 minutos de un 100% porque allá tiró una vez y aquí ha tirado una vez antes de los 10 minutos finales y esa ha sido la diferencia”, acotó el ibérico.

A su turno Alberto Guitián, zaguero central del conjunto académico, dijo que el gol tempranero provocó que el equipo se desordene en los primeros minutos, cree que la expulsión atentó contra las aspiraciones de su plantel.

“El gol, tempranero nos ha trastocado un poco pero después el equipo se levanta y lo que marca la eliminatoria es la expulsión de Leonardo Ramos y a partir de ahí se nos ha puesto cuesta arriba pero aun así hemos tenido la ocasión para por lo menos ir a los penales”, explicó el futbolista.

Síntesis

El club Bolívar dio batalla en su visita a Junior de Barranquilla, perdió por 0-3 en un partido que mereció mejor suerte pero cayó presa de sus propios errores y desaprovechó ocasiones claras de gol que al final le pasaron factura.

Junior se impuso en la llave con un marcador global de 4-2, luego de caer 1-2 en el encuentro de ida disputado en La Paz. La Academia obtuvo premio consuelo, recala en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Cuando mejor jugaba el equipo boliviano llegó la expulsión del ariete Leonardo Ramos, transcurrían los 24 minutos del segundo tiempo, el atacante le propinó un manotazo a Willer Ditta que fue apercibido por el árbitro Eber Aquino quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Con 10 hombres el crédito nacional no bajó los brazos y continuó al acecho de su oponente pero dejó espacios y como el que perdona recibe, sufrió dos goles en la recta final del compromiso.

Ahora Bolívar debe enfocarse en la Sudamericana, en una semana debuta en el otro torneo continental en La Paz ante el argentino Arsenal por el grupo C que también integran Ceará de Brasil y Wilstermann de Bolivia.