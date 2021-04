Nueve prácticas ideas para hacer que un ordenador viejo u obsoleto siga siendo útil

En algún momento de su vida tecnológica, tu PC puede ser testigo de cómo las actualizaciones al sistema operativo en el que se basa ya no le llegan. Y el equipo se va quedando obsoleto, sin protección a los problemas de seguridad o sin poder soportar ciertos programas que necesitas.

También puede suceder que, con el paso de los años, algunas funciones de hardware vayan perdiendo fuelle, como el procesador que va quedando antiguo y es demasiado lento en comparación con lo que puedes encontrar en el mercado. O que alguna de sus partes deje de funcionar como la pantalla y que cueste demasiado dinero reparar como para que merezca la pena repararlo. Aunque eso no quiere decir que no haya otros elementos de hardware de este PC que no funcionen.

Puedes reparar o cambiar ciertas piezas y seguir usando tu PC viejo. Pero aquí vamos a conocer qué usos se le puede dar a un ordenador cuando se convierte viejo o pasa a estar obsoleto, antes de convertirlo en unos kilos más de basura tecnológica que el mundo ya no sabe qué hacer con ella.

Ideas para darle un uso alternativo a tu PC

Usarlo para aprender mecanografía . Vale, puede que la mecanografía sea algo que suene a «retro»y que ahora muchos ya escribimos rápido con un par de dedos o cuatro a lo sumo, pero mucha gente sigue valorando poder escribir en sus PC de forma profesional con todos los dedos. Puedes aprovechar un equipo viejo para darle este uso a su teclado. Hay webs disponibles para ayudarte a aprender. Además, a diferencia de las oportunidades que daban las antiguas máquinas de escribir, puedes también usar tu viejo PC para aprender a automatizar los atajos del teclado que ofrece Windows para en el futuro ser más eficiente en tus tareas.

Regálale el PC a tus hijas e hijos para que aprendan a manejarlo o para que vean series. Aunque las nuevas generaciones están más acostumbradas al móvil o a las tabletas, también llegarán a necesitar manejar el uso del PC para el futuro. Puedes prestarle tu viejo ordenador a tus hijos pequeños para que experimenten,conozcan ciertos programas comunes, como alguna suite de escritorio, algún editor de fotos y también para que aprovechen a ver algún contenido de entretenimiento o educativo. Gran parte de sistemas operativos y navegadores tienen funciones de control parental. Y aunque tu PC no tenga capacidad para toda tu actividad diaria, seguro que puede seguir aguantando que tus hijos prueben a manejar Word o Power Point.

Dónalo. Si no tienes pequeños en la familia o estos ya tienen sus propios PC, siempre una opción es donar los viejos equipos. ¡OJO! No dones algo inservible. Solo ofrece algo que para ti no sea útil porque necesitas más capacidad, mientras que para otra persona, que vaya a darle menor uso, pueda ser muy útil. Si tu objetivo es además mandarlo a otro país, más razón para tener cuidado. ¿Merece la pena el gasto en el envío del equipo que estás dando? Muchas son las veces que países de continentes como África han mostrado que las donaciones que reciben en muchas ocasiones les sirven para acumular basura en sus territorios.

Conviértelo en servidor multimedia con Plex o en almacén para Kodi . En este caso, sobre todo para transcondificaciones en Plex, no sirve cualquier PC, como la propia empresa explica. El procesador puede ser antiguo si no necesitas transcodificar (hasta un Intel “Atom” 1.2GHz»). Puedes instalarle Kodi o Plex. Tu ordenador pasaría a ser el centro multimedia de tus televisores y dispositivos como smartphones o tablets.

Utilízalo como banco de pruebas. Si te encanta probar nuevas opciones con tu PC pero no quieres arriesgar con un equipo nuevo, este es tu momento. Aprovecha tu equipo obsoleto para probar nuevos sistemas operativos, nuevas configuraciones, programas que no quieres descargar en el PC que usas a diario para no saturarlo, o incluso investigar algún ataque que en algún momento hayas recibido y ver el alcance real que pueda tener con tus propios ojos.