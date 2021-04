Omar Asad: «El nuevo sistema lo trabajamos una sola vez»

Fuente: paginasiete.bo

“Les voy a ser sincero”, adelantó el director técnico Omar Asad. “Era muy riesgoso el sistema, lo trabajamos una sola vez, y al otro día hicimos unas vasculaciones y es todo mérito de los jugadores”, resaltó el DT durante la conferencia de prensa de ayer.

Lampe, Sanguinetti y Cabrera muestran la nueva indumentaria de Always.

Foto:Always Ready

“Más allá de la actitud hubo buen rendimiento, mucha inteligencia, que es lo que yo quiero, mucho compromiso con el compañero, acá tenemos que jugar por el objetivo primario que es llegar a octavos, y bueno, por arriba de todo está el equipo y lo entendieron muy bien y fue un partido bárbaro”, apuntó Asad.

Luego del encuentro que Always venció por 2-0 al Internacional de Porto Alegre, Asad aclaró que “los cambios no fueron de jugadores, fue táctico, del plantel que puse hoy (ayer) en cancha no estaba el año pasado, son nuevos, medio equipo nuevo para ensamblar una línea de juego con tres líneas, cuatro líneas, la apertura del gol nos favoreció, pero no creo que haya sido tan así que no encontramos un juego”.

Enoumba (der.) intenta controlar la pelota ante Yuri Alberto.

Foto:Marka Registrada

Insistió en que “el equipo funcionó bien, tuvimos algunos momentos, tuvimos al frente un equipo de categoría, de jerarquía, y estuvimos a la altura y el segundo tiempo creo que no sé si acertamos, pero entendieron bien lo que había que hacer y la confirmación vino a lo último en el segundo gol”.

En tanto, un gol del central argentino Lucas Trejo a diez minutos del final y la precisión sirviendo balones del mediocampista Maurice Cova dieron al venezolano Deportivo Táchira una victoria 3-2 ante el paraguayo Olimpia.

Figura

FERNANDO SAUCEDO

El volante convirtió el primer tanto para los nacionales con un golazo y además fue quien asistió para el segundo.

Árbitro

Jhon Ospina

El juez colombiano tuvo una regular actuación, fue permisivo con el juego brusco y dejó que la visita pierda tiempo.