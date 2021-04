Ortiz rechaza las acusaciones en su contra

Junto a otros exministros es acusado de corrupción pública, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica.

Fuente: ATB, eju.tv

«Como ministro actué con plena honestidad, integridad y probidad sirviendo al país en un momento de grave crisis y emergencia nacional», respondió Oscar Ortiz, exministro de Economía, respecto a las acusaciones en su contra por parte del ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, sobre daño económico al Estado.

Sostuvo que no le correspondía por lo que tampoco participó en la gestión de las empresas públicas y entidades descentralizadas dependientes del Ministerio, así como no tuvo ninguna incidencia en los procesos de contratación de estas empresas y entidades. También aclaro que en ningún momento contrató ningún vuelo particular o avión privado.

«El ministro Huanca ha indicado que tiene informes de auditoría, estoy esperando que se me notifique con las observaciones de estos informes para responder a las observaciones y presentar los descargos en lo que corresponde, dijo Ortiz al agregar que «lo que buscan es generar dudas y afectar la imagen publica de mi persona».