Óscar 2021: la guía con todo lo que debes saber de la 93ª gala de los premios más importantes de Hollywood

A mí ‘Nomadland’ no me cautivó tanto como lo hizo ‘ The Rider ‘, el anterior trabajo de Zhao, pero recomiendo verla porque muestra una forma diferente de recorrer este camino extraño lleno de sorpresas, amargura y alegría que es la vida. Como dije en nuestra newsletter ( Expediente Espinof ),liderando un elenco de personajes muy singulares que dejan huella.