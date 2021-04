Oscar 2021: los mejor y peor vestidos de la gran ceremonia de premiación del cine

Paul Raci y Liz Hanley Raci – «Él luce muy actual, con un traje muy moderno, muy de tendencia, vanguardia, para la ocasión, con un traje clásico, muy bien llevado. Me hubiese gustado el outfit con un pelo recojido. Pero tenemos completamente lo opuesto en Liz. El vestido es completamente desacertado para la ocasión, la etapa del año, su color de pelo, es un modelo muy antiguo y hace que la contraposición de la pareja sea no buena. Un 9 para él y para ella un 3», opinó la diseñadora Patricia Profumo

Colman Domingo – «Me parece que está muy lindo, el traje buen corte, pero el color es demasiado fuerte para para una ceremonia del estilo de los Oscar», opinó a Infobae la diseñadora Maureene Dinar. Para Profumo, «es todo muy pink, uno de los más excéntricos de la noche, si quería lograr llamar la atención lo logró pero dejó la elegancia olvidada» Colman Domingo – «Me parece que está muy lindo, el traje buen corte, pero el color es demasiado fuerte para para una ceremonia del estilo de los Oscar», opinó a Infobae la diseñadora Maureene Dinar. Para Profumo, «es todo muy pink, uno de los más excéntricos de la noche, si quería lograr llamar la atención lo logró pero dejó la elegancia olvidada»

Emerald Fennell – «Un 10 para su vestuario, pero en maquillaje y peinado un 5. El vestido es completamente en gasa, con volados en contrapropuesta, apuesta a la primavera con unos colores muy jugados pero que le quedan muy bien. El estilo está entre los peores por el maquillaje, que no me gustó para nada, no le sienta nada bien siendo que ella es tan blanca», alertó Profumo Emerald Fennell – «Un 10 para su vestuario, pero en maquillaje y peinado un 5. El vestido es completamente en gasa, con volados en contrapropuesta, apuesta a la primavera con unos colores muy jugados pero que le quedan muy bien. El estilo está entre los peores por el maquillaje, que no me gustó para nada, no le sienta nada bien siendo que ella es tan blanca», alertó Profumo

Zendaya – «Muy acertado el color para ella, para su look, pero desacertada la línea del vestido, es extremadamente largo, mostrando demasiada desnudez, cuando podría haber sido más sensual con transparencias, en vez de tan explícito», opinó Profumo. Por su parte, para la asesora de imagen Gabriela Gurmandi, «resplandeciente en Valentino Amarillo con Cut Out, una de las tendencias que hemos visto en varios diseños esta noche. Tal vez un solo collar hubiera sido ideal» Zendaya – «Muy acertado el color para ella, para su look, pero desacertada la línea del vestido, es extremadamente largo, mostrando demasiada desnudez, cuando podría haber sido más sensual con transparencias, en vez de tan explícito», opinó Profumo. Por su parte, para la asesora de imagen Gabriela Gurmandi, «resplandeciente en Valentino Amarillo con Cut Out, una de las tendencias que hemos visto en varios diseños esta noche. Tal vez un solo collar hubiera sido ideal»

Nicolette Robinson – «Vestido negro completamente, con mucha información. Tenemos escote, volumen. Me quedo con su maquillaje, peinado y falda. Pero no me gustó el escote, es completamente desacertado por su volumen, está mal terminado en la parte superior», analizó Profumo Nicolette Robinson – «Vestido negro completamente, con mucha información. Tenemos escote, volumen. Me quedo con su maquillaje, peinado y falda. Pero no me gustó el escote, es completamente desacertado por su volumen, está mal terminado en la parte superior», analizó Profumo

Glenn Close – «En Armani Prive y stilettos de Christian Louboutin. No me convenció la combinación de colores, sobre todo los zapatos, hubiera elegido al tono del vestido. Sin pantalones me hubiera gustado más, sería más elegante», analizó Gurmandi. Por su parte, para la diseñadora Profumo, «con una túnica totalmente bordada de Armani en color azul, le queda espectacularmente perfecto este tono. Me gusta la propuesta de hacer un alto prêt-à-porter, ya que es tendencia en esta temporada y lo que viene. La riqueza del traje está en el bordado». Mientras que para Maureene Dinar, «Glenn Close en realidad está con un traje que mucho no la favorece, pero supongo que es por la necesidad de ir más cómoda, es tan buena actriz que le perdonamos todo, Igual luce su outfit con mucha elegancia» Glenn Close – «En Armani Prive y stilettos de Christian Louboutin. No me convenció la combinación de colores, sobre todo los zapatos, hubiera elegido al tono del vestido. Sin pantalones me hubiera gustado más, sería más elegante», analizó Gurmandi. Por su parte, para la diseñadora Profumo, «con una túnica totalmente bordada de Armani en color azul, le queda espectacularmente perfecto este tono. Me gusta la propuesta de hacer un alto prêt-à-porter, ya que es tendencia en esta temporada y lo que viene. La riqueza del traje está en el bordado». Mientras que para Maureene Dinar, «Glenn Close en realidad está con un traje que mucho no la favorece, pero supongo que es por la necesidad de ir más cómoda, es tan buena actriz que le perdonamos todo, Igual luce su outfit con mucha elegancia»

Leslie Odom Jr. – «Nunca me gustó el dorado para los Oscar, me parece como que es muy fuerte, es como que representa la estatuilla. Hay que reconocer que el traje tiene buenos cortes de todas maneras», advirtió Dinar. Para Profumo, «da la sensación que está envuelto en un paquete y no lookeado para una fiesta tan importante» Leslie Odom Jr. – «Nunca me gustó el dorado para los Oscar, me parece como que es muy fuerte, es como que representa la estatuilla. Hay que reconocer que el traje tiene buenos cortes de todas maneras», advirtió Dinar. Para Profumo, «da la sensación que está envuelto en un paquete y no lookeado para una fiesta tan importante»

Angela Bassett – «Con voluminosas mangas y gran abertura en la falda y uno de los colores más elegidos para hoy. Me pareció correcta pero no me fascinó», opinó Gurmandi. Para Dinar, «el vestido colorado es un vestido recto con tajo escote corazón con mangas Balún en colorado que fueron tendencias blanco colorado, dorado en general y cola generalmente todos los diseñadores combinaron texturas» Angela Bassett – «Con voluminosas mangas y gran abertura en la falda y uno de los colores más elegidos para hoy. Me pareció correcta pero no me fascinó», opinó Gurmandi. Para Dinar, «el vestido colorado es un vestido recto con tajo escote corazón con mangas Balún en colorado que fueron tendencias blanco colorado, dorado en general y cola generalmente todos los diseñadores combinaron texturas»

LOS MEJOR VESTIDOS

Amanda Seyfried – «En un deslumbrante vestido rojo de de Armani Prive con escote profundo y súper falda. Siempre espléndida. El cabello muy acorde son indas estilo años 40’s», opinó Gurmandi. «Espectacular, con un maquillaje y peinado acorde para la red carpet, deslumbrante y un 10 para ella», puntuó Profumo Amanda Seyfried – «En un deslumbrante vestido rojo de de Armani Prive con escote profundo y súper falda. Siempre espléndida. El cabello muy acorde son indas estilo años 40’s», opinó Gurmandi. «Espectacular, con un maquillaje y peinado acorde para la red carpet, deslumbrante y un 10 para ella», puntuó Profumo

Tiara Thomas – «Para mí la mejor vestida de la noche, completando con su peinado, maquillaje y alto prêt-à-porter también consolidado en una monoprenda, con un amplio escote que decora muy bien con un accesorio», opinó Profumo Tiara Thomas – «Para mí la mejor vestida de la noche, completando con su peinado, maquillaje y alto prêt-à-porter también consolidado en una monoprenda, con un amplio escote que decora muy bien con un accesorio», opinó Profumo

Laura Pausini – «Me parece que está principescas con un vestido muy arreglado color negro que nunca se va a equivocar», opinó Maureene Dinar. Para Patricia Profumo, «luce un outfit casi perfecto para la consigna de los red carpet, totalmente clásico, con un maquillaje y un peinado muy fresco, actual y a la moda, con accesorios de joyas como esmeraldas. El corte de vestido es sentador y su físico, es un estraperlees con mangas ideal para salir del invierno» Laura Pausini – «Me parece que está principescas con un vestido muy arreglado color negro que nunca se va a equivocar», opinó Maureene Dinar. Para Patricia Profumo, «luce un outfit casi perfecto para la consigna de los red carpet, totalmente clásico, con un maquillaje y un peinado muy fresco, actual y a la moda, con accesorios de joyas como esmeraldas. El corte de vestido es sentador y su físico, es un estraperlees con mangas ideal para salir del invierno»

Margot Robbie – «Hermosa en un sofisticado Chanel al cuerpo con finos tirantes. Para el peinado hubiera elegido una cola de caballo alta. Un look effortless que le sienta a la perfección», opinó a Infobae la asesora de imagen Gabriela Gurmandi Margot Robbie – «Hermosa en un sofisticado Chanel al cuerpo con finos tirantes. Para el peinado hubiera elegido una cola de caballo alta. Un look effortless que le sienta a la perfección», opinó a Infobae la asesora de imagen Gabriela Gurmandi

Diane Warren – «Diane está con un traje blanco cuello tortuga el la blusa con piedras tipo Swarovski», analizó la diseñadora Maureene Dinar. Para Patricia Profumo «es un outfit muy acertado, con una base de polera totalmente bordada, entramada y un estilo total white, con sus zapatos que le da una elegancia acompañado por su corte de pelo y maquillaje austero» Diane Warren – «Diane está con un traje blanco cuello tortuga el la blusa con piedras tipo Swarovski», analizó la diseñadora Maureene Dinar. Para Patricia Profumo «es un outfit muy acertado, con una base de polera totalmente bordada, entramada y un estilo total white, con sus zapatos que le da una elegancia acompañado por su corte de pelo y maquillaje austero»

Violá Davis – «El blanco es uno de los colores más elegidos en esta red carpet. En muy diferentes diseños. Violá Davis se ve súper elegante en un deslumbrante Alexander Mc Queen, un vestido blanco con corsé y falda de seda», opinó Gurmandi Violá Davis – «El blanco es uno de los colores más elegidos en esta red carpet. En muy diferentes diseños. Violá Davis se ve súper elegante en un deslumbrante Alexander Mc Queen, un vestido blanco con corsé y falda de seda», opinó Gurmandi

Mikkel E.G. Nielsen – «Luce un traje perfectamente confeccionado, en la parte de arriba cruzado que es tendencia, muy buen género y terminaciones. Es un look más años 70, con solapas anchas y un súper pantalón anchísimo, me hubiese gustado un poquito más angosto», advirtió Profumo. En contraposición y para Dinar, «su traje por ejemplo no me gusta, por más que hay una tendencia en pantalones más anchos pero no me gusta la silueta que le hace yo lo hubiera puesto con un saco un poco más corto» Mikkel E.G. Nielsen – «Luce un traje perfectamente confeccionado, en la parte de arriba cruzado que es tendencia, muy buen género y terminaciones. Es un look más años 70, con solapas anchas y un súper pantalón anchísimo, me hubiese gustado un poquito más angosto», advirtió Profumo. En contraposición y para Dinar, «su traje por ejemplo no me gusta, por más que hay una tendencia en pantalones más anchos pero no me gusta la silueta que le hace yo lo hubiera puesto con un saco un poco más corto»

Regina King – «En un vestido corte sirena en satén azul cielo, bordado con Perlas, detalles en plateado. Sus mangas muy llamativas en forma de mariposa, de Louis Vuitton. Uno de mis favoritos de la alfombra roja», opinó Gurmandi. Para Maureene Dinar, «el vestido plateado no es de mi más devoto gusto está hecho en nutella un género metalizado con mangas estilo murciélago totalmente bordada y con efecto armadas El bordado está hecho en líneas verticales con separación entre sí , quizás el tajo tendría que ser unos centímetros más alto, pero igual chapeau ya que es una ganadora merecida» Regina King – «En un vestido corte sirena en satén azul cielo, bordado con Perlas, detalles en plateado. Sus mangas muy llamativas en forma de mariposa, de Louis Vuitton. Uno de mis favoritos de la alfombra roja», opinó Gurmandi. Para Maureene Dinar, «el vestido plateado no es de mi más devoto gusto está hecho en nutella un género metalizado con mangas estilo murciélago totalmente bordada y con efecto armadas El bordado está hecho en líneas verticales con separación entre sí , quizás el tajo tendría que ser unos centímetros más alto, pero igual chapeau ya que es una ganadora merecida»

Celeste Waite – «Se trata de un estilo totalmente fashionista. Me encanta su look de pelo, maquillaje, me gusta el vestuario, que tiene transparencias, con un corte completamente minimalista, detalles en la parte superior en colorado. El detalle lo es todo y está en la parte de arriba y acompaña perfectamente con un alto prêt-à-porter que es tedencia», analizó Profumo. Para Maureene Dinar, «está moderna pero no sé si es para esta ocasión ya que estaban poniendo un poco más de glamour pero está totalmente al día con las con los puños de cuero y combinación de texturas, Mangas anchas, Y puño como final de blusa compusiera larga» Celeste Waite – «Se trata de un estilo totalmente fashionista. Me encanta su look de pelo, maquillaje, me gusta el vestuario, que tiene transparencias, con un corte completamente minimalista, detalles en la parte superior en colorado. El detalle lo es todo y está en la parte de arriba y acompaña perfectamente con un alto prêt-à-porter que es tedencia», analizó Profumo. Para Maureene Dinar, «está moderna pero no sé si es para esta ocasión ya que estaban poniendo un poco más de glamour pero está totalmente al día con las con los puños de cuero y combinación de texturas, Mangas anchas, Y puño como final de blusa compusiera larga»

Carey Mulligan – «Bellísima en Valentino Couture dorado, crop top y falda súper voluminosa. El peinado muy discreto ideal para este estilo de vestidos tan llamativos. Otro de los tonos elegidos», opinó Gurmandi Carey Mulligan – «Bellísima en Valentino Couture dorado, crop top y falda súper voluminosa. El peinado muy discreto ideal para este estilo de vestidos tan llamativos. Otro de los tonos elegidos», opinó Gurmandi

Marlee Matlin – «Tiene un vestido ultra clásico, muy suntuoso, ideal, cumple con los requisitos de mangas, escote, al cuerpo, muy bien el look, excelente llevado el vestuario, por su sobriedad, originalidad, nos acercamos a un 9.5», opinó Profumo Marlee Matlin – «Tiene un vestido ultra clásico, muy suntuoso, ideal, cumple con los requisitos de mangas, escote, al cuerpo, muy bien el look, excelente llevado el vestuario, por su sobriedad, originalidad, nos acercamos a un 9.5», opinó Profumo

Reese Witherspoon – «En un impactante Cristian Dior rojo plisado con cinturón, el cabello lacio raya al medio combinaba perfecto», opinó la asesora de imagen Gabriela Gurmandi Reese Witherspoon – «En un impactante Cristian Dior rojo plisado con cinturón, el cabello lacio raya al medio combinaba perfecto», opinó la asesora de imagen Gabriela Gurmandi

Halle Berry – «lindísima en LaQuan Smith. El color es único e impactante. El corte de cabello no se si es el que más la favorece. Hubiera elegido algún collar para complementar el look», advirtió Gurmandi. Dinar opinó, «me encanta el vestido y’a que el color es tendencia de este invierno , aunque el escote no es muy actual ni el drapeado que lleva el coste , Halle Berry sin embargo la polliera es espectacular pisada muy amplia y con el cambio del look que hizo le queda espectacular» Halle Berry – «lindísima en LaQuan Smith. El color es único e impactante. El corte de cabello no se si es el que más la favorece. Hubiera elegido algún collar para complementar el look», advirtió Gurmandi. Dinar opinó, «me encanta el vestido y’a que el color es tendencia de este invierno , aunque el escote no es muy actual ni el drapeado que lleva el coste , Halle Berry sin embargo la polliera es espectacular pisada muy amplia y con el cambio del look que hizo le queda espectacular»

H.E.R – Maureene Dinar opinó: «Me encantó porque llegó con un Look propio ya que es es roquera y aparece con un Look absolutamente diferente a otros en azul eléctrico combinado con pantalón encaje , Capa con capucha como estilo tunica larga». Por el contrario, para Profumo, «tiene un vestido completamente en túnica, de líneas árabes, completamente bordado pero las gafas y el pelo excesivamente largo no acompañan. Es demasiada información» H.E.R – Maureene Dinar opinó: «Me encantó porque llegó con un Look propio ya que es es roquera y aparece con un Look absolutamente diferente a otros en azul eléctrico combinado con pantalón encaje , Capa con capucha como estilo tunica larga». Por el contrario, para Profumo, «tiene un vestido completamente en túnica, de líneas árabes, completamente bordado pero las gafas y el pelo excesivamente largo no acompañan. Es demasiada información»

Lee Isaac Chung y Valerie Chung – «El matrimonio Chung me parece muy clásico. Él muy acertado, con una doble solapa, con un traje simple, muy buen género, moño y terminaciones. La dama es muy clásica también, vestido con muy poco detalle, no me gustó el largo, ni sus sandalias. No se arriesgó», opinó Patricia Profumo Lee Isaac Chung y Valerie Chung – «El matrimonio Chung me parece muy clásico. Él muy acertado, con una doble solapa, con un traje simple, muy buen género, moño y terminaciones. La dama es muy clásica también, vestido con muy poco detalle, no me gustó el largo, ni sus sandalias. No se arriesgó», opinó Patricia Profumo

Ariana DeBose – «Luce un clásico pero muy bien llevado vestido de diseño, de alta costura, muy bien llevado. Con su pelo recogido, con maquillaje, con diseño, con drapeados, corte, un solo hombre, casi monoprenda y con austeridad por el color. Es un muy buen ejemplo del vestido red carpet», opinó Profumo Ariana DeBose – «Luce un clásico pero muy bien llevado vestido de diseño, de alta costura, muy bien llevado. Con su pelo recogido, con maquillaje, con diseño, con drapeados, corte, un solo hombre, casi monoprenda y con austeridad por el color. Es un muy buen ejemplo del vestido red carpet», opinó Profumo

Jena Friedman – «Acertadísimo su maquillaje, sus accesorios, peinado, con un vestido muy simple, blanco, muy buen elegido, es perfecto, con pocos detalles. Muy austera pero con acertado color y corte de vestido», explicó a Infobae Profumo Jena Friedman – «Acertadísimo su maquillaje, sus accesorios, peinado, con un vestido muy simple, blanco, muy buen elegido, es perfecto, con pocos detalles. Muy austera pero con acertado color y corte de vestido», explicó a Infobae Profumo