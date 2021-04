Óscar Montes: “Queremos saber las cifras que nos están dejando”

Fuente; www.elperiodico-digital.com

Para el economista Fernando Romero, se necesitará de mucha capacidad de las nuevas autoridades para sacar a flote la Gobernación.

El gobernador electo de Tarija Óscar Montes Barzón y el gobernador saliente Adrián Oliva Alcázar (con su gabinete), se reunieron este lunes por la mañana en la Gobernación, con la finalidad de tratar el proceso de transición.

Al culminar el encuentro, Montes dio a conocer que juntamente con el equipo de Oliva, iniciaron de forma oficial el proceso de transición, donde el Gobernador Electo pidió 29 puntos para conocer a cabalidad cual es el estado del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

“Estamos pidiendo conocer como esta económicamente, legalmente, financieramente, inventarios, y demás. Una vez teniendo estos datos, podremos dar una opinión al respecto”, sostuvo.

Sin embargo, desde la Federación de Empresarios Privados de Tarija, ya se había adelantado que la actual gestión de Oliva, estaría dejando con una deuda de 720 millones de bolivianos, a esto, Montes respondió, que evidentemente escucho dichas declaraciones, pero no quiere adelantarse a emitir algún criterio, primero quiere conocer cuanto es la deuda real, tanto interna como externa.

“No me quiero adelantar en mis declaraciones, primero quiero recibir toda la información. No quiero aventurarme a dar información que no esté basada en los hechos, así que por favor les pido puedan darnos un poquito de tiempo”, dijo.

Por otro lado, Montes descarto algunas publicaciones sobre nombres de su futuro gabinete. “Todas son especulaciones, todavía no hemos conformado nada”, señaló. En tanto, el gobernador Oliva no se pronunció de este encuentro.

Para el economista Fernando Romero, la situación económica del Gobierno Departamental de Tarija es crítica, y se necesitara de mucha capacidad de las nuevas autoridades para sacar a flote esta institución, y por ende, cumplir las promesas electorales.

“Es una coyuntura complicada. Hace poco salió del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBC), un informe, donde las exportaciones han caído un 76% los últimos años y los ingresos al departamento en regalías y transferencias al menos 35%. Si a eso súmanos, el endeudamiento de los 6 mil millones de bolivianos que tiene la Gobernación, y a eso le sumamos los 720 millones de deuda a sector de la construcción, pues, el nuevo gobernador tiene una cuesta muy empinada para tratar de reactivar la economía”, manifestó el economista.

Romero reitera que actualmente el país, y sobre todo Tarija, se encuentra en una coyuntura muy difícil, donde los ingresos han bajado, y hay deudas, y a corto plazo se avizora una crisis política, porque no hay una coordinación entre las nuevas autoridades de la Gobernación y el Gobierno Nacional.

“Hay mucho por hacer. Una vez que asuma el cargo, tiene que hacer una evaluación, un diagnóstico, una restructuración económica y financiera, tiene que priorizar sus gastos e inversiones. Necesariamente tendrá que trabajar con el Gobierno Nacional, porque se van a necesitar montos importantes de recursos en inversión publica, y canalizar recursos a través de fideicomisos y créditos blandos para el sector privado, el cual estará encargado finalmente de generar empleos para la población”, sostuvo Romero.

DATOS:

El MAS asegura que tendrá la presidencia de la ALDT

El 3 de mayo oficialmente ejercerán el cargo

APUNTE

“Montes debe cumplir sus promesas que hizo”

El asambleísta departamental electo del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Bermejo, José Yucra, aseguró que como futuras autoridades, exigirán al nuevo gobernador, cumplir sus promesas electorales.

“Como ha ofrecido, como ha firmado convenios, acuerdos con las diferentes regiones, esperamos que cumpla esos acuerdos, y no solamente sea solamente por la campaña. Desde la ALDT vamos a exigir el cumplimiento de su programa de gobierno”, dijo.

Yucra sostuvo que Montes en Bermejo se comprometió a gestionar recursos económicos para el nuevo ingenio azucarero, además de un fondo rotatorio de 500 millones de bolivianos para el sector productivo, además de riego para el triángulo sur de Bermejo, así mismo de poner en funcionamiento el inicio de la zafra, y el costo de la cosecha reducir al 50%.

“La gente ha confiado por él, y ese acuerdo se tiene que cumplir, no solamente con Bermejo, sino con todas las regiones del departamento, caso contrario, haremos iniciar los procesos por incumplimiento. No se trata de ofrecer y olvidarse de eso”, dijo Yucra.