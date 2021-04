Pacientes denuncian «maltrato», CNS de Tarija culpa a gestiones pasadas

Asegurados a la Caja Nacional señalan que no existe una atención oportuna de los galenos en casos de emergencia, atribuyen la desatención a los pacientes al constante cambio de personal

Lorena Pérez Castellanos

Las denuncias de los asegurados a la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Tarija, por la desatención a los pacientes cuando lo requieren en casos de extrema emergencia, aumentaron en las últimas semanas. Atribuyen esta situación a los constantes cambios en el personal administrativo.

En los últimos tres meses, cinco administradores tomaron el mando de la CNS de Tarija. Esta situación, según los trabajadores, genera que varios trámites y procedimientos para atender a los pacientes se “dilate” y se tenga que iniciar desde cero por las “nuevas firmas”.

Ante esa situación, los pacientes oncológicos en Tarija bloquearon el ingreso a las oficinas de Dirección y Administración de la CNS como medida de presión, acción que se asume desde el 5 de abril. Solicitan que se atienda su pliego petitorio para la designación de un ítem destinado a Oncología y la restitución de la doctora Griselda Cruz como directora del hospital Obrero, entre otros puntos.

Finalmente, en una reunión entre la administración de la CNS de Tarija y la Dirección del Hospital Obrero, junto a los representantes de la Asociación Boliviana de Pacientes Oncológicos (Abolpo), se entablaron plazos para la atención a las solicitudes de los pacientes y se suspendió el bloqueo a las oficinas por parte de los pacientes.

Avances y conclusiones

La representante de los pacientes oncológicos de la CNS, Giovana Hoyos explicó que tras una reunión con la administración de la CNS surgieron avances importantes, pero también se encontraron con varias sorpresas, como que la designación del médico oncólogo, Juan Seborga, es para el municipio de Bermejo.

“Nos enteramos que se tiene que cambiar la nomenclatura que viene asignado el doctor Seborga, ellos han fijado cambiar eso y luego mandar a la ciudad de La Paz para trabajar en comisión, con lo cual también tendremos que trabajar nosotros como asociación y pacientes para que se viabilice lo antes posible”, indicó.

Hoyos señaló que, de acuerdo a la Unidad Oncológica, se tienen un proyecto con visión “muy amplia” y a largo plazo ya que no se puede ejecutar de la “noche a la mañana”, uno de los compromisos está en adecuar un espacio exclusivamente para oncología y así contar con mejores condiciones en las atenciones a los pacientes.

Anteriores gestiones

Por su parte, el nuevo director del Hospital Obrero, Vladimir Rubín de Celis explicó que existen varios problemas que se deben solucionar al interior de la CNS, sobre todo por algunas irregularidades, como la designación del médico oncólogo, que surgieron en gestiones pasadas.

“Asumí funciones hace unos días y si me dieron el cargo como director, voy a desempeñar mis funciones como el cargo merece, vamos a lanzar convocatorias de forma transparente para estos cargos para que la población esté tranquila, porque las personas deben cumplir los requisitos al ser jerárquicos. El avance del plan de contingencia en su fase 7 tuvo un avance del 2 por ciento, no fue una gestión de las mejores, no solo en dirección sino en la administración, por eso estamos indagando en todo lo que se hizo”, aseguró.

Gestionan un Arco en C para la CNS de Tarija

Las metas que se plantearon los nuevos administradores en la CNS se basan en la mejora de atención a los asegurados y actualmente se gestiona la implementación de un “Arco en C” para el Hospital Obrero, equipo que está diseñado para ofrecer una máxima flexibilidad y productividad clínica en el área de operaciones.

Según el director del Hospital Obrero, Vladimir Rubín de Celis, el administrador de la CNS Tarija, Eliseo Blacutt realizó las gestiones con el equipo técnico para cumplir con “este sueño” que se venía buscando desde hace al menos seis años atrás.

“No se pudieron hacer por problemas de tipo gerencial porque nos ponían trabas en la Nacional, ahora vamos a poder lanzar el Arco en C, que nos va a servir para hacer una serie de intervenciones quirúrgicas, cirugías de abdomen, etc.”.

El galeno aseguró que ante los reclamos o denuncias que puedan surgir por parte de los asegurados a la CNS de Tarija, las puertas del Hospital Obrero se encuentran “abiertas” para dar solución, aunque muchas veces, “todo tipo de problemas” buscan ser solucionados en esta instancia.