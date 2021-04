Patty anuncia ampliación de denuncia contra instituciones y «países» como «financiadores del golpe»

La bancada de Creemos presentó una denuncia contra la exparlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la presunta prolongación de funciones.

Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Foto: Captura de video de Vos TV.

Fuente: (ANF)

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, afirmó este lunes que no se siente intimidada por la denuncia que presentó la bancada de Creemos de la Cámara de Diputados por la presunta prolongación de funciones en su cargo de parlamentaria. Anunció que irá con más fuerza contra quienes habrían propiciado un presunto “golpe de Estado” en 2019.

“Yo estoy aquí, no tengo nada que temer. Ellos dicen (…) que tengo que levantar este proceso (de golpe de Estado), para eso, para intimidarme han presentado (la denuncia), yo no voy a retirar la denuncia, voy a dar con mayor fuerza, más adelante. No voy a dejarme hermanos periodistas”, declaró Patty este lunes cuando se presentó a la Fiscalía por la denuncia en su contra.

Creemos interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la exdiputada Patty por incumplimiento de deberes, prolongación de funciones y otros presuntos delitos, los legisladores de oposición cuestionan que la exdiputada que ahora denuncia un supuesto “golpe de Estado” al gobierno de Evo Morales, haya avalado la ampliación de mandato de la Asamblea Legislativa.

Según los diputados de Creemos, Patty, en su calidad de parlamentaria, no dijo nada cuando se aprobó la prórroga de mandato de la entonces presidente Jeanine Añez, al contrario, se mantuvo en su cargo para cobrar recursos del Estado. Al respecto, señaló que en ese momento no podía dejar el cargo porque el Ejecutivo sufrió un “golpe”.

“Nosotros en ese momento no podíamos dejar, cómo vamos a dejar, ni ustedes pueden dejar al pueblo que estaba llorando y nosotros escapándonos o renunciando. Más bien nosotros tenemos que cumplir nuestra gestión, tenemos que continuar y defender al pueblo boliviano. Hemos pacificado (el país), también hemos sacado la Ley de Elecciones por eso hemos recuperado la democracia. Nosotros en ningún momento hemos cometido un delito”, sostuvo Patty.

Sin dar nombres, añadió que está en curso la ampliación de la investigación contra quienes supuestamente habrían financiado e ideado el “golpe” el 2019. Aseguró que en la lista están instituciones, otras exautoridades de gobierno y líderes políticos.

«De acuerdo a sus investigaciones (de la Fiscalía) se va a ampliar a muchas personas, muchas personas han financiado al golpe de Estado a todos esos se va a ampliar (…). Han sido instituciones que han financiado y también han financiado de otros países, a esos que han sido cómplices se va a ampliar», afirmó la exlegisladora.

En 2020, Patty denunció al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, a jefes militares y policiales, entre otros, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el expresidente Morales.

Posteriormente, amplió su denuncia en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus excolaboradores, en ese marco la Fiscalía abrió investigación y procedió a la aprehensión no solo de Áñez sino de dos de sus exministros. Actualmente, están detenidos en la cárcel de Miraflores y de San Pedro.