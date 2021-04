Policía arrestó a 181 personas que infringieron el auto de buen gobierno

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Hasta el mediodía de este domingo, la Policía Boliviana había arrestado a 181 personas que infringieron los autos de buen gobierno en las cuatro regiones donde se realiza la votación de la segunda vuelta de los comicios subnacionales 2021.

En una conferencia de prensa, el comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó que la cifra de arrestos se produjo desde el viernes y que, además, durante esta jornada fueron capturados 27 vehículos cuyos conductores infringieron la normativa que prohíbe circular sin una orden de circulación emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Precisó que durante la mañana de este domingo fue intervenido un “encuentro social” en la ciudad de El Alto, donde fueron arrestadas una decena de personas que consumían bebidas alcohólicas.

“En este momento no se ha registrado a nivel nacional ninguna actividad que pudiera llamar la atención. Es por esto que la Policía Boliviana felicita a la población boliviana, no solamente por este comportamiento democrático, sino respetuoso de los derechos humanos. Insisto, no existe ninguna dificultad a nivel nacional”, informó.

Además de las aprehensiones por incumplimiento de los autos de buen gobierno, la Policía atendió 20 casos de auxilio ciudadano.

Aguilera recordó que 10.044 funcionarios policiales fueron desplegados en esta jornada, en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando.