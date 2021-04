Policía, en alerta por entrega de predios de Umopar a gremiales del Chapare

Juan Pérez Munguía / La Paz

Mediante un acuerdo, la Alcaldía de Chimoré se comprometió a reubicar a los transportistas, gremiales y al mercado de frutas del Chapare en predios de la Unidad Móvil Policial para de Áreas Rurales (Umopar). Este hecho causa la alerta de miembros de la Policía, quienes expresaron su molestia y lo calificaron como un “avasallamiento”.

“Esta medida consolida el avasallamiento que empezó años atrás con el pretexto de la construcción del aeropuerto, donde salieron todas las unidades de tareas conjuntas denominados los diablos verdes, azules y los de Umopar”, expresó un uniformado que pidió mantener su nombre en reserva.

Agregó que al no tener una infraestructura apropiada para que los policías realicen sus labores, los “narcotraficantes harán lo que quieran”. Dijo que varios de sus camaradas temen que se debilite la lucha contra el tráfico de sustancias controladas.

El pasado 16 abril se sostuvo una reunión entre el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carretera (ABC), Everth Molina, autoridades regionales de Chimoré y representantes del transporte y comerciantes. El objetivo de encuentro era para concretar el proyecto de construcción de la doble vía Chimoré.

El plan será ejecutado en el área urbana del municipio cochabambino, lo que significa que los espacios de los conductores y gremiales deberán reubicarse. Debido a que el convenio fue aprobado por unanimidad de las partes, la administración edil se compromete a otorgarles parte de los terrenos del verde olivo y sanear el derecho propietario a la brevedad posible.

“El municipio de Chimoré se compromete y garantiza como solución definitiva disponer de los terrenos del sector de Umopar, con una superficie aproximada de dos hectáreas, para implementar la reubicación del sector transporte y mercado de frutas. El municipio se compromete a regularizar en el tiempo más breve posible el derecho propietario de los predios mencionados”, especifica el acuerdo en su tercer punto.

El general en servicio pasivo de la Policía Luis Caballero señaló que los predios mencionados son de propiedad de la institución verde olivo, por lo cual no pueden ser expropiados. Explicó que no tiene información sobre el acuerdo suscrito entre autoridades y representantes, por lo cual dijo que no podría emitir una opinión al respecto.

“Son propiedad consolidada en Derechos Reales por la Fuerza Especial a nombre de la Policía Boliviana los terrenos de Umopar. Esa consolidación se la hizo desde hace tiempo, ahora no conozco si llegaron a acuerdos con la Policía, aunque no creo porque son terrenos que no se pueden enajenar ni ceder, porque son de propiedad de la Policía”, detalló.

Umopar, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fue creada en 1983. La finalidad de esta unidad es combatir al crimen organizado de la región como consecuencia del narcotráfico.

En la época cuando fue fundada no había un control en las localidades de la zona del trópico cochabambino.

La tarea de los efectivos policiales consiste en realizar controles mediante operaciones terrestres, fluviales y aéreas para evitar el tráfico de sustancias controladas en la región. En sus predios se halla el cuartel y una pista de aterrizaje para realizar los controles antidrogas en las zonas aledañas.

El último informe oficial sobre incautación de droga es de 2020 y fue presentado por el gobierno transitorio. El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo en su informe dijo que durante la gestión de Añez se incautaron 13 toneladas de droga, entre cocaína base y clorhidrato, la mayoría, en operativos en el Chapare.