Por robo de vacunas, 250 personas no recibirán la primera dosis en Guayaramerín

lunes, 5 de abril de 2021 · 12:47

Fuente: paginasiete.bo

Por el robo de las 500 dosis de la vacuna anticovid del centro de salud Los Almendros, en Guayamerín, 250 personas no recibirán la primera dosis del fármaco anticovid. En esa región están a la espera de que las autoridades de Salud informen si las dosis aún son aptas o quedaron inservibles por no haber sido preservadas con la cadena de frío.

“Son 250 personas las que no recibirán la primera dosis, en caso que las dosis no se puedan recuperar. Las vacunas se manejan con cadena de frío, no se puede mantener a temperatura ambiente”, aseveró este lunes el coordinador de la Red de Salud 08 de Guayamerin, Maykol Borches.

El funcionario manifestó que el municipio de Guayamerin recibió 20.000 dosis de la vacuna anticovid correspondiente al plan de vacunación nacional, las cuales fueron repartidas en todos los centros de salud de esa región.

Ante la incertidumbre sobre el uso de las vacunas que fueron robadas y posteriormente devueltas, Borches afirmó que están a la espera de las indicaciones del Ministerio de Salud, para saber si esos fármacos aún pueden ser aplicados.

“Estamos a la espera de lo que digan desde el Ministerio de Salud. Estamos vacunando en todos los centros de salud de Guayamerín, el plan de vacunación sigue normal”, declaró Borches en contacto con Panamericana.