Potosí: Aprehenden a madre y padrastro por torturar a dos pequeños niños

Una mujer y su pareja fueron aprehendidos por el Ministerio Público porque presuntamente torturaban a una niña de cuatro años y a un niño de siete, por las travesuras que hacían.

El cuadro trágico salió a la luz pública después que los menores huyeron despavoridos de la casa donde les azotaban, quemaban sus manos y brazos. Los hermanitos deambulaban por la calle después de abandonar la casa donde vivían en constante terror. La niña caminaba descalza y temblaba de frío porque tenía poca ropa puesta. El mayor tuvo que sacarse los calzados para dárselos a su hermana y seguir caminando sin rumbo por la calle.

Al respecto, la fiscala departamental, Roxana Choque, informó que la investigación contra la mujer y el hombre se abrió por violencia intrafamiliar.

Explicó que la mujer es madre de los menores y el hombre es el padrastro con quien formalizó su relación. “Los niños han huido por las agresiones que la mamá les brindaba. No solo la mamá sino también el concubino (padrastro)”, declaró a El Potosí.

En la entrevista, los menores refieren que, por cualquier travesura o “pelea” entre hermanos, les castigaban, quemaban sus brazos y manos con una cuchara al rojo vivo calentada en fuego.

“Hay cicatrices anteriores en sus cuerpos de los menores. Hay varias cicatrices por quemaduras en las manos y brazos. La mujercita de cuatro años también presenta varias cicatrices porque ha recibido quemaduras por parte de la mamá”, aseveró Choque.

El relato dramático que contó el menor de siete años conmovió a las autoridades al punto de que casi lloran. En su relato, el niño refiere: ‘yo no quería que le haga esto a mi hermanita y, por eso, (es) que a veces me echaba la culpa, yo, para que no la queme a mi hermana y me queme a mí”.

En las próximas horas, la pareja será llevada ante un juez para que determine su situación jurídica legal. El Ministerio Público anunció que solicitarán la extrema medida de la detención preventiva.