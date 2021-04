Pozo: «Solo recuerdo que a los 45 días abrí los ojos, estuve muy cerca del otro lado del río»

El exministro de Salud, Edgar Pozo, reveló que varias horas después de brindar declaraciones sobre su renuncia a causa de la enfermedad del coronavirus (covid-19), no recuerda casi nada de lo sucedido hasta los 45 días cuando despertó del coma inducido. “Estuve muy cerca del otro lado del río, lo confieso”, expresó.

La exautoridad fue internada en enero en el Hospital de Tórax y estuvo 45 días en terapia intensiva en coma inducido y otros 45 días en rehabilitación. Renunció a su cargo porque dio positivo al covid-19.

“Pues mire, yo tenía que comentar hacia fuera, hacia la prensa, que no estaba mal, pero sí estaba mal, estaba con malestar, con fiebre. Pero para no levantar preocupación a mis colegas de Gabinete y al propio presidente (Luis Arce) y a la población, también que estaba muy atento a la evolución, no quise alarmar en esos momentos. Pero sí en horas de la noche se desencadenaron las molestias y evidentemente decaí rápidamente”, expresó Pozo en la Red Uno.