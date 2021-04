El arribo de un lote de las vacunas Pfizer está previsto para este jueves.

El presidente Luis Arce se trasladó este jueves hasta la ciudad de El Alto para inspeccionar el avance de la prueba piloto de la vacunación masiva contra el COVID-19 y ratificó que no está de acuerdo con la mercantilización de la medicina.

El Jefe del Estado, inicialmente, visitó el Hospital El Alto Sur y conversó con algunos de los beneficiarios de las vacunas y les pidió que se continúen cuidando con las medidas de bioseguridad después de recibir el fármaco.

“Hemos venido para ver cómo están, los pacientes están contentos con todo lo que está ocurriendo, (pero) hay que decirles que no se olviden de la segunda dosis en los tiempos previstos e igualito se tienen que seguir cuidando, no hay que bajar la guardia”, afirmó.

Luego se trasladó a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde también está instalado uno de los puntos de la prueba piloto de la inmunización masiva.

“La universidad tiene que ser no solamente el ente pensante de la sociedad, sino sobre todo, como este caso, tiene que cooperar y la medicina no puede ser una mercancía y los hermanos de la UPEA lo comprenden perfectamente que el gobierno nacional no está de acuerdo con que se mercantilice la medicina”, enfatizó.

Desde el pasado martes se empezó a implementar la prueba piloto de la vacunación masiva en ocho puntos de las ciudades de La Paz y El Alto con la participación de distintas universidades.

Entretanto, hasta el miércoles, 516.958 personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde que inició la campaña de inmunización a nivel nacional y 205.988 completaron este proceso con la segunda dosis.

Además, en pasados días se anunció que un total de 1.292.430 dosis llegarán a Bolivia hasta el 15 de mayo, entre las Sputnik V, Sinopharm y Pfizer.

Sobre las vacunas Pfizer, Arce precisó el martes, mediante su cuenta en Twitter, que hoy llegarán un total de 92.430 dosis y que este envío responde al mecanismo Covax.