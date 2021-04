Presidente de la FBF demanda a delegado de Guabirá ante el Tribunal de Disciplina Deportiva

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, rompió el silencio para referirse a la supuesta agresión verbal que denunció públicamente el delegado de Guabirá, Édgar Menacho y presentó una demanda en su contra ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD).

Costa acusa a Menacho ante el TDD por difamación y calumnias, pidiendo que sea sancionado . “He presentado una demanda en la vía deportiva en contra de Menacho por difamación y calumnias. No puedo permitir que se me denigre, difame y calumnie; por eso voy a solicitar las sanciones correspondientes”, dijo al portal Premium.

Menacho reveló públicamente que tras la reunión de consejo superior de la División Profesional, que se realizó el viernes en La Paz, Costa agredió verbalmente incluso a Ronald Raldes y Sergio Galarza, presidente y gerente deportivo de Oriente Petrolero, respectivamente.

Según el delegado azucarero, la molestia del presidente de la FBF fue por una pregunta que le hizo respecto a los graves incidentes registrados en el estadio de El Alto al concluir el partido entre Always Ready y Nacional Potosí mientras que el malestar con Raldes fue porque dejó entrever que la suspensión de la quinta fecha de la División Profesional el último fin de semana fue para favorecer a Always Ready este martes en su participación en la Copa Libertadores. Oriente debía jugar el sábado con Always en Santa Cruz de la Sierra.

“El señor, de forma agresiva ha tratado de increparme respecto al estadio de Villa Ingenio. En respuesta, se le dijo que el consejo había concluido, que tuvo su momento para haber sugerido el tema en el punto varios, pero no lo hizo. El delegado Menacho respondió que si yo no quería que se trate ese tema era por algún motivo, como dando a entender una situación extraña… Ahí le expresé mi molestia, le he exigido respeto y le dije que no iba a permitir que me levante la voz. De testigo tengo al pleno del consejo. Este señor se ha excedido al faltar a la verdad y exigiremos la sanción correspondiente”, manifestó Costa.