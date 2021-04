Primera azafata de pollera afirma que «no hay obstáculos para triunfar»

Fuente: paginasiete.bo

Nació en la tierra del cobre, Coro Coro. Sus padres llegaron a El Alto en los años 80, tras la relocalización minera de 1986, y casi tres décadas después Shirley Joice Condori Tito hace realidad uno de sus sueños volar convirtiéndose en la primera azafata de pollera titulada en Bolivia.

“El motor para que este sueño de ser azafata y volar han sido mis cuatro hijos”, afirma la mujer de pollera en recibir su licencia de tripulante de cabina o azafata tras culminar sus estudios con éxito en la escuela de aviación Jet Airways Academy, que junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) destacaron su logro.

“Shirley Condori Titto, mujer de pollera, madre y con el espíritu de superación encendido, nos afirma que su sueño fue convertirse en Tripulante de Cabina y hoy, 7 de abril, lo cumplió al obtener la licencia emitida por la DGAC ¡Felicitaciones, Shirley! Que tengas un despegue exitoso”, publicó la DGAC en sus redes sociales.

El sueño de volar

Condori no se cambia por nadie. Los días de estudio, que contemplaron incluso fines de semana a lo largo de todo un año signado además por la pandemia del coronavirus, han terminado y la mujer aymara parlante espera ahora poder mostrar sus conocimientos en una línea área en Bolivia. “En una de las prácticas ya pude volar y esa una sensación única”, cuenta emocionada.

Hace siete años, Shirley comenzó a trabajar en el área de recepción de la DGAC. Desde esa plataforma veía llegar y salir a técnicos, pilotos e incluso azafatas de líneas áreas y un día se preguntó ¿Qué hay que hacer para ser tripulante de cabina?

Ahí se enteró de que se necesita una licencia que además contempla realizar un curso. Posteriormente comenzó a buscar más información y así se acercó a la escuela de aviación Jet Airways Academy. “Empecé el curso y debo decir que jamás me insinuaron o dijeron de que me quite la pollera o haga algo con mis trenzas. Eso me motivó mucho más a continuar el curso”, narra la alteña.

Condori, que borda la edad que hizo famosa a una canción de RicardoArjona, es madre soltera y sacó adelante a sus hijos: Alejandro (15), Saúl (13), Lover (11) y Santiago (6). “Si es Lover de amor es mi hijo que como el resto me dan amor”, sonríe.

«No hay obstáculos»

Condori cree que las mujeres no deben resignarse a cumplir sus sueños. “Mi consejo no es solamente para las mujeres de pollera sino para todas. Todo se puede, absolutamente todo se puede. Gracias a Dios ahora vivimos otros tiempos y no nos debemos acomodar nosotras a la situación, por eso debemos superarnos más cuando tenemos razones motivos, que en mi caso han sido mis hijos, para luchar. No hay obstáculos para triunfar”. En algunos sectores de la sociedad, las mujeres de pollera, todavía sufren discriminación, denuncian activistas.

Shirley dio el primer paso ahora y espera ser también una inspiración de vida para sus hijos. “Un logro que consigue una madre siempre va a repercutir en los hijos y eso también yo espero”, precisa la mujer combinó su trabajo de recepción, las múltiples labores de madre soltera con el estudio para ser ahora tripulante de cabina.