Qué puedes hacer con Google One aunque no pagues, y cuáles son las ventajas adicionales de ser suscriptor

Google One es básicamente la versión de pago de Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube de Google que sigue ofreciendo 15 GB gratis para todos los usuarios, aunque esos 15 GB se comparten entre todos los servicios de la empresa que uses: Gmail, Google Fotos, y los documentos y archivos que guardes en Drive.

La aplicación de Google One te deja hacer unas cuantas cosas aunque no pagues por almacenamiento, utilidades principalmente relacionadas con la gestión de espacio y la creación copias de seguridad completas de un móvil con tu cuenta de Google. Desde la web de Google One también puedes hacer algunas de estas cosas, y si te preguntas que ventajas adicionales tiene pagar por Google One además del (obvio) espacio extra, aquí te respondemos.

Qué puedes hacer desde Google One aunque no pagues por almacenamiento

Las dos funciones básicas que tiene Google One para todos los usuarios, sean suscriptores de pago o no, son: revisión del estado de tu almacenamiento y liberación de espacio.

Lo primero sirve para ver en qué se te está yendo todo tu espacio, Google One ofrece de forma detallada cuánto espacio estás gastando en cada uno de sus servicios.

Lo segundo sirve para liberar espacio y descartar elementos innecesarios o de gran tamaño. El mismo Google One seleccionará cosas como los elementos más grandes en tu cuenta de Drive, las fotos y vídeos que ocupen demasiado espacio por ser muy grandes, o incluso los adjuntos de tu correos en cuenta de Gmail que sean muy pesados.

Para acceder a estas opciones, solo tienes que entrar en one.google.com y en la sección de inicio hacer click en Liberar espacio en la cuenta. Lo que te vas a encontrar ahí es un resumen de los archivos que puedes descartar más fácilmente, y te darán a elegir revisar y liberar desde correos de la papelera o spam, hasta archivos , fotos y vídeos grandes en Drive y Google Fotos.

Qué ventajas adicionales tienen los suscriptores de Google One

La suscripción a Google One tiene varias ventanas adicionales, y estas ventajas además varían en el tiempo, apareciendo nuevas ofertas de vez en cuando. Actualmente los suscriptores de Google One tiene funciones de edición adicionales de Google Fotos por ejemplo.

Esas funciones están disponibles en las aplicaciones móviles de Google Fotos para todos los usuarios premium, y hay cosas como un editor de vídeo, filtros, HDR, y luz retrato. Otra ventaja adicional de Google One es que sus suscriptores obtienen tres meses gratis de Stadia Pro, la versión más potente del servicio de videojuegos en la nube de Google.

Otras veces Google One ha ofrecido ventajas como regalar dispositivos Home Mini a los suscriptores simplemente por ser usuarios de pago. Este tipo de promociones suelen estar disponibles por tiempo limitado, así que si eres suscriptor de One, te recomendamos que de vez en cuando accedas a la pestaña Ventajas en la web de Google One para que veas si hay algo que te interese aprovechar.