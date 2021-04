Rechazamos enérgicamente la arbitraria decisión del gobierno de Luis Arce, respecto a la expropiación del espacio desde donde trasmite la Radio Juan XXIII de San Ignacio de Velasco. El MAS suma ahora la hostilidad contra la Iglesia y el intento de acallar medios de comunicación. https://t.co/jyX8LmR4BS

Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Hablamos con Cristina Piaget sobre moda, cine y familia www.hola.com | 9 hours ago ...mi gran Juan Carlos Mesa, creativo de Schlesser : "No hay visión de belleza única que se adapte a todo el mundo". En el desfile, se puso en... Carlos Mesa, director creativo de Ángel Schlesser Tú tienes 51 años y te mantienes con tipazo de pasarela, ¿te cuidas mucho? Hay un factor obvio que es... Compartido: 11

Was 'coup' against Evo Morales over Bolivia’s lithium? www.yenisafak.com | 7 hours ago .... For Morales to win, he would need 50% of the vote or a 10% lead on his opponent Carlos Mesa. Otherwise, the election would go to a second round... Bolivia, with Anez and Carlos Mesa acknowledging the leftist victory. Morales, who was living in Argentina, returned to his home country on Nov. 9... Compartido: 3

Rechazamos enérgicamente la arbitraria decisión del gobierno de Luis Arce, respe… eju.tv | 2 hours ago ...familia www.hola.com | 6 hours ago ...mi gran Juan Carlos Mesa, creativo de Schlesser : "No hay visión de belleza única que se adapte a todo... el mundo". En el desfile, se puso en... Carlos Mesa, director creativo de Ángel Schlesser Tú tienes 51 años y te mantienes con tipazo de pasarela... Compartido: 1