Reconocido actor David Santalla pone a la venta todos sus bienes para pagar sus quimioterapias

Con 81 años de una vida dedicada a alegrar a los bolivianos, el humorista David Santalla hoy necesita el apoyo de sus seguidores. El actor y su esposa, Sandra Saavedra, realizaron una transmisión para anunciar que se encuentra internado, necesitando nuevas sesiones de quimioterapia para tratar el linfoma de Hodkin, un cáncer del tejido linfático, que le fue diagnosticado hace un año.

Además, la pareja pondrá a la venta todos sus bienes para cubrir el costoso tratamiento.

«Cuando le pregunté al doctor que era lo que tenía, me dijo cáncer, y le pregunté si no podía ser Leo, Géminis o Virgo, bromeó el artista que tiene más de 60 años de trayectoria artística y mantiene el humor en este duro momento.

Según contaron en la transmisión, tras peregrinar por hospitales públicos y no encontrar ayuda, llegaron a una clínica privada donde le informaron que deberá estar internado por una semana para normalizar su recuento de glóbulos blancos, que está ‘por los cielos’. Luego, de inmediato tendrá que empezar las quimioterapias.

Entre lágrimas, su compañera de vida informó que pondrán a la venta desde libros y revistas del humorista, hasta bienes de su casa, como sillas, estantes, cocina y heladera.

«No queremos pedir dádivas, sino vender todo lo que tiene David para pagar su hospitalización y medicamentos. No queremos que se pongan tristes», dijo su esposa, tratando de no quebrarse.

Con un suero en el brazo, él, sonriente, pidió oraciones porque tiene mucha fe en Dios. «Voy a vencer esto porque quiero vivir más años», declaró, a la vez de agradecer las risas y cariño del público boliviano a lo largo de toda su vida.

Saavedra compartió el número de celular 713-63688 para adquirir las obras o productos. De igual manera, este fin de semana estará en la Feria de Alasitas de La Paz.