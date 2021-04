Fuente: periódicobolivia.com.bo

El director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Alberto Aguilar, manifestó que la red de corrupción que operaba en el interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se manejaba en dos niveles: uno que definía a quiénes cobrar y cuánto dinero pedir; y el otro era el operativo y estaba encargado de hacer los cobros.

“La red de corrupción denunciada por el gobierno tenía dos niveles, el primero en el que el exministro Edwin Characayo es el líder del grupo, y el segundo, en el que el exdirector general de Desarrollo Rural Hiper García junto con otros funcionarios son los operadores”, dijo.

El martes en la noche, Characayo y García fueron aprehendidos tras ser sorprendidos, en flagrancia, cobrando $us 20.000 por el anticipo de un soborno de $us 380.000 para llevar adelante el saneamiento y titulación de tierras en el municipio cruceño de San Ramón.

“Se sabe que $us 100.000 eran para Characayo, $us 80.000 para los intermediarios (García y sus socios) y $us 200.000 para otros funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, detalló la autoridad policial.

La Policía sospecha que hay al menos dos funcionarios más involucrados en estos hechos.

“Existen personas que buscan penetrar las estructuras del gobierno para sacar réditos y beneficiarse, y eso no lo vamos a tolerar. Characayo y García trabajan hasta con cuartas personas, y las investigaciones dirán quiénes más están involucrados en estos hechos”, dijo a Unitel el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Sospecha de trampa

César Rojas, abogado de Characayo, aseguró que el operativo fue una trampa para que su cliente deje el Ministerio.

“Él nunca recibió el supuesto soborno, porque sólo acudió a una reunión para hablar con esas personas que querían conocerlo, como le dijo Hiper García”, afirmó el jurista.

Al respecto, Ramiro Villasante, abogado de García, indicó que su cliente metió el dinero a una mochila por orden de Characayo, ya que él sabía que se trataba de dinero.

El miércoles en la noche hubo allanamientos en los domicilios de Characayo y García. Personal policial secuestró una computadora y documentos que serán objeto de peritajes en procura de determinar quiénes más forman parte de la red de corrupción.