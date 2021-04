Religiosa implora ayuda en Beni ante Covid: «El pueblo en Guayaramerín se muere»

Fuente: paginasiete.bo

A través de las redes sociales, Sor Teresa Ruiz Durán, sierva de María “Ministra de los Enfermos” imploró ayuda a Bolivia para Guayaramerín, donde según ella “la población se muere”, a causa del coronavirus que golpea con fuerza a ese municipio fronterizo con Brasil, país que a su vez sufre por la nueva cepa del Covid-19.

“La población de Guayaramerín, frontera con Brasil, se muere, se muere, porque no son entubados, se muere porque no tienen respirador, se muere porque no hay terapia intensiva, se muere por negligencia de los sectores de salud. Están dejando a la población que se muera. Hoy me tocó a mí, pasar por el dolor de perder una familiar, otro día será a otra persona, a otras familias y así cada día van sumando los decesos”, sostiene la religiosa en una carta abierta a Bolivia que el portal Infodecom.net reprodujo en las últimas horas en Facebook.

La religiosa describe con crudeza cómo se encuentran los sistemas de salud ese municipio que junto a Riberalta son los dos más afectados por el virus en Beni.

“(Las autoridades) Hacen alarde de las estadísticas, pero por qué no hacen alarde de la pobreza, en que nos encontramos en la frontera. La pobreza referente a la salud, los hospitales, el personal, todo es extrema pobreza. Hoy acabo de vivirlo porque fui al hospital. Yo era la única con traje completo de bioseguridad que pude traer de Sucre y vi la pobreza: los médicos con un simple barbijo atendiendo pacientes con Covid-19, sin protección correcta de bioseguridad llevan colocado los barbijos simples, sin siquiera mascarilla facial”, alerta Sor Teresa Ruiz Durán, sierva de María “Ministra de los Enfermos”.

Más adelante aclara que su intención no es acusar a nadie “Ni crear problemas, mi intención es que mejore la calidad de atención, con calidez, con amor como lo que debe ser un hospital, que provean material de bioseguridad, máscaras faciales gorros, botas, zapatos, descartables, barbijos, mandiles y pijamas suficientes para el personal. Que protejan a nuestros médicos, enfermeras, personal de apoyo, de limpieza, infraestructura, pero no hay nada de eso”.

Sor Teresa Ruiz Durán, que acompañó la publicación en redes sociales con un letrero a favor de Guayaramerín, se pregunta: “¿Qué es lo que están esperando? Que todos muramos, que todos fallezcamos ¿Eso es lo que quieren? Por favor, Guayaramerín está en momento de emergencia, socorro, estamos a tiempo salvemos vidas, salvemos vidas, salvemos vidas”, clama.

Guayaramerín había sumado hasta el jueves 15 de abril, 1.734 casos de coronavirus y 67 muertos a causa del coronavirus, según el Sedes.

La alcaldesa de Guayaramerín Helen Goyareb estuvo esta semana en La Paz, hasta donde llegó para pedir al Gobierno recursos económicos para enfrentar la pandemia.