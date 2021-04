Remesas de trabajadores bolivianos suben a $us 220,2 millones a febrero

Fuente: periódicobolivia.com.bo

El flujo de las remesas de los trabajadores que residen en el exterior del país alcanzó a $us 220,2 millones el primer bimestre (enero-febrero), con un incremento del 6,3% respecto a similar periodo de 2020, cuando registró $us 207,2 millones, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente Luis Arce Catacora destacó el incremento de los recursos enviados por los bolivianos que viven en el exterior y afirmó que entre todos se está superando la crisis económica.

“Entre todas y todos estamos superando la crisis económica. Al primer bimestre de este año, los recursos que llegaron a Bolivia de nuestros connacionales residentes en el extranjero ascendieron a $us 220,2 millones, 6% más que en el mismo periodo de 2020. VamosASalirAdelante”, señaló el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter @LuchoXBolivia.

Las remesas son entendidas como el envío o transferencia de recursos económicos —dinero— de un ciudadano emigrante a su país de origen, normalmente a sus familiares, con la finalidad de solventar gastos básicos.

Según el reporte del BCB, sólo en febrero de este año las remesas alcanzaron a $us 106,6 millones, mientras que en enero llegaron a $us 113,6 millones, debido a que desde el inicio de 2021 las economías emisoras de remesas comenzaron sus campañas de vacunación contra el Covid-19 promoviendo su reactivación económica.

En 2020, las remesas sumaron $us 1.116 millones. En diciembre llegaron a $us 136 millones y en noviembre a $us 106 millones.