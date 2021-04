Ricardo Fontana: “El partido fue muy lamentable, casi no hubo opciones de gol”

Sin filtros. Ricardo Fontana criticó duramente a The Strongest tras la derrota que el equipo atigrado sufrió a manos de Boca Juniors, la noche de este miércoles. El equipo boliviano perdió (0-1) en su debut en la Copa Libertadores jugando de local en el estadio Hernando Siles.

Fontana, todo un histórico y figura de The Strongest en la década de los 70 y 80, no se mordió la lengua y fiel a su estilo dio su opinión a través de la transmisión radial del Panamericano Deportivo.

“Estamos tristes, porque lo que vimos es muy lamentable… el partido fue muy lamentable, casi no hubo opciones de gol, no hubo un remate claro al arco ante un equipo argentino que ha corrido, pero que no ha hecho nada, le regalo la pelota a The Strongest y el Tigre nunca supo que hacer, hasta parecían más lentos los jugadores de The Strongest que los argentinos”, dijo Fontana.

En su época de jugar el equipo atigrado se caracterizaba por la garra que ponían sus jugadores y fue justamente eso lo que reclamó Fontana al equipo dirigido por Alberto Illanes.

“Realmente ha sido un partido lamentable, porque yo he jugado muchos partidos de Copa Libertadores, no ganábamos siempre, pero por lo menos las ganas no las perdíamos nunca. No he visto a ningún jugador empujando al equipo o tratando de cambiar esto”, agregó el popular ‘Tano’.

Con mucho pesimismo, Fontana considera que estos tres puntos que perdió The Strongest en La Paz no los recuperará en ninguno de sus partidos que jugará de visitante.

“Perder tres puntos en casa en el primer partido va a ser muy difícil que los recupere de visitante. Seamos realistas con este equipo no puede recuperar tres puntos de visitante contra Boca, Barcelona o Santos, a mí me parece que no va a poder recuperar”, finalizó