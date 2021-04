Robert Pattinson: “Cada vez que digo una frase sobre Batman ofendo a los fans”

El Caballero Oscuro de DC regresa con una nueva versión en la gran pantalla y Robert Pattinson, será el encargado de dar vida al personaje. Criticado por muchos y alabado por otros, el fichaje del actor no ha sido muy bien visto por algunos fanáticos de los cómics y hasta al sol de hoy, después tener la película en marcha, todavía sigue siendo blanco de críticas.

Pattinson es consciente de la presión que supone meterse en la piel de Batman y en una entrevista realizada en 2019, el actor reconoció que cualquier cosa que diga sobre el Caballero Oscuro va a molestar a algunos de los fans del personaje.

“He hecho tantas películas en las que, ya sabes, interpreto a este tipo de personajes parcialmente monstruosos. Y, siempre que los he estado promocionando, ya sabes, normalmente a nadie le importa lo que digas sobre ellos. Y me he dado cuenta de que cada vez que digo una frase sobre Batman, hay esta masiva… Ofendo a sectores de fans de Batman”, explica Pattinson en NPR. “Lo interesante sobre Batman es que ha sido interpretado de formas muy diferentes. Los cómics cubren mucho terreno. Las películas cubren mucho terreno. Quiero decir, si intentas interpretar a un Batman históricamente preciso, podrías, literalmente, interpretar cualquiera cosa. Así que supongo que es algo así como lo que Matt Reeves está dirigiendo y quiere hacer”, concluye.

Pattinson estaba en lo cierto sobre que cada frase que dice sobre Batman está estudiada al dedillo por los fans. En enero de 2020, el actor tuvo que pedir perdón por decir que el Caballero Oscuro no es un superhéroe. “Necesitas tener poderes para ser un superhéroe”, declaró el intérprete. “No estaba instruido sobre el tema. La gente se enfadó mucho. Es extraño. Sigo sin comprender el problema. Vale, es un superhéroe. ¡Lo siento! El próximo titular: ‘Pattison se retracta: Batman es, de hecho, un superhéroe. Lo retira”, dijo Pattinson después.

El rodaje de The Batman finalizó el pasado 14 de marzo después de enfrentarse a varios parones provocados por la crisis del coronavirus. La producción tuvo que apagar sus cámaras temporalmente a principios de 2020 por el confinamiento provocado por la pandemia. Más tarde, una vez se pudo volver a poner en marcha el rodaje, hubo que pararlo otra vez por el positivo en coronavirus del propio Pattinson.

The Batman cuenta en su reparto con Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon, Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano como Edward Nashton/Enigma, Colin Farrell como Oswald Cobblepot/Pingüino y John Turturro como Carmine Falcone.