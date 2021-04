Roberto De La Cruz desafía al Gobierno a extraditar a Goni

Fuente: El Alteño

El exdirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, Roberto De La Cruz, desafía al presidente Luis Arce Catacora y a su canciller Rogelio Mayta a extraditar “de una vez” al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro “carnicero” Carlos Sánchez Berzaín.

“Desde la ciudad de El Alto yo quiero desafiarle al presidente Luis Arce y a su ministro Mayta a que extraditen de una vez ´al Zorro y al Goni´ porque de nada sirve hacerse a los machitos ante las cámaras y no mover ni un papel para meter a Chonchocoro a los criminales de octubre del 2003”

De La Cruz, criticó la actitud del expresidente Evo Morales a quien acusó de llevarse la boca hablando de la masacre de octubre del 2003 pero en los hechos no hizo nada para que Goni esté en la cárcel.

En tal sentido reprochó la gestión de Evo Morales quien, durante 14 años en el poder, nunca mostró voluntad de iniciar la extradición de las exautoridades por tal motivo pidió al canciller de Bolivia, Rogelio Mayta (que también fue abogado de las víctimas del 2003), que inicie las gestiones para traer de las orejas a Goni Sánchez de Lozada y eso exministro Carlos Sánchez Berzaín.

“En tal sentido proponemos al presidente Arce Catacora y al canciller, un acuerdo bilateral entre Bolivia y Estados Unidos para que se logre la extradición de por lo menos Carlos Sánchez Berzaín, para que comparezca ante la justicia boliviana”, exigió.

De La Cruz pidió al nuevo Gobierno no llenarse nuevamente la boca hablando de octubre del 2003 y en los hechos no hacer nada por las víctimas de octubre. “Aquí la figura es simple, extraditar a Goni está en manos del Gobierno, por lo tanto, yo pregunto. ¿Si el Gobierno condena verbalmente a Goni porque no lo extradita?, ellos saben que deben extraditarlo, pero pareciera que simplemente no quieren”.

RESPUESTA

En respuesta, el Gobierno mención ayer que los procesos judiciales por hechos de corrupción y que tiene pendiente el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada abren la vía para una posible extradición a Bolivia.

Según el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa Plurinacional existen otros casos en curso de autorización para llevar a cabo juicio de responsabilidades contra el exmandatario.

“Algunos de esos casos tienen que ver con hechos de corrupción y el gobierno americano usualmente no niega esos casos cuando se trata de extradición, entonces, diría que se van a empezar a abrir otras vías además de los juicios por las masacres del 2003”, sostuvo.

Días atrás, el James I. Cohn ratificó el veredicto del jurado que en 2018 que declaró que Sánchez de Lozada y su exminsitro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín son responsables por las muertes extrajudiciales registradas en los conflictos de 2003, ordenándoles pagar $us 10 millones a los demandantes.

“La extradición es una decisión soberana de los estados, no puedo decir que depende al gobierno Bolivia, depende del gobierno de Estados Unidos”, afirmó Lima. En 2012, un juzgado de Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana para extraditar al exmandatario por los hechos luctuosos de Octubre de 2003.

Sánchez de Lozada y otras exautoridades tienen procesos pendientes en la justicia boliviana por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), el proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) además del caso Petrocontratos.

Jurisprudencia contra Añez

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, emitió un comunicado en el que saluda el fallo de un juez en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, y advierte que esta sentencia es prueba de que, con el decreto que la expresidenta Jeanine Áñez emitió el 15 de noviembre de 2019, su gobierno también cometió ejecuciones extrajudiciales en Sacaba y Senkata.

En la parte central del comunicado, establece que la sentencia de 22 páginas suscrita por el Juez Cohn “estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27209 de 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019 que devino en las masacres de Sacaba y Senkata», dice Lima.

La decisión del Juez Cohn, según Lima, se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos.