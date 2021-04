Román Loayza: García Linera y Quintana debían ocultarse y Evo debía retirarse

Compartió departamento con Evo por seis años. Dice que Morales habla quechua y aymara, y que no entiende por qué se rehúsa a hablar en esos idiomas.

Alcides Flores / La Paz

Román Loayza Caero es uno de los fundadores del MAS. Ahora está fuera de ese partido y considera que es por decisión de Evo Morales, con quien incluso compartió un departamento en La Paz por seis años, cuando eran diputados nacionales. “Nunca hemos peleado”, dice, pero cuando llegó a ser presidente, “se encerró en cuatro paredes y no me dejó entrar”, afirma.

Cree que el MAS se ha desviado de los principios que le dieron origen. Afirma que desde un comienzo él planteó formar líderes, pero que Morales siempre se opuso. “A él le gusta poner candidatos a dedo”, afirma.

Loayza, un campesino que perdió a su único hijo varón en un accidente de tránsito en 2014, mientras éste hacía campaña para Evo, destinó su sueldo de senador suplente para recorrer las provincias y pedir a la gente que vote por Evo. “Yo le hice presidente”, afirma. Pese a eso, “jamás me ha hablado ni contestado mis llamadas”, se lamenta.

¿Qué rol jugó Román Loayza en la fundación del MAS?

Muy jovencito comencé a cuestionarme sobre la actividad política. Vi que nosotros, los campesinos, la gente del área rural, nos metíamos a la política pero sólo para hacer campaña por ellos, por nuestros patrones, por la gente de siempre.

Los kataristas en La Paz, por ejemplo, ya eran candidatos a la presidencia, candidatos a diputados, y los quechuas nada. Los ricos, los patrones, siempre eran los que nos gobernaban, en cambio los pobres éramos escalera.

Fue en Ayopaya que él se hizo esos cuestionamientos.

¿Y cómo fue el comienzo?

Me he sumado a la Federación Única de Campesinos. Yo era secretario general y desde ahí comencé a preparar a la gente de Cochabamba. Cuando murió Eleuterio Romero, yo me he convertido en ejecutivo departamental y he comenzado a preparar a la gente sindical y políticamente. “Un día tenemos que agarrar la política, no puede ser que los ricos gobiernen y no nos den espacio”, les decía yo.

Llegó la Participación Popular, que permitía participar a todos desde las concejalías y alcaldías. Fue entonces cuando he pensado que tenemos que fundar el Instrumento Político. Comencé a comunicarme con los chapareños y con gente de las 16 provincias. Iba a todas las reuniones.

Antes de fundar el Instrumento Político, hemos hecho una marcha desde el trópico hasta La Paz. En la marcha hemos decidido convocar a un congreso. Como ejecutivo de la dirección nacional estaba Alejo Véliz. Con ellos hemos tramitado la personería jurídica.

No nos han dado la personería. Por lo tanto, teníamos que conseguir una sigla para las elecciones municipales y generales. Hemos conseguido Izquierda Unida, de David Pedraza. Con esa sigla hemos entrado a la arena política en Cochabamba. Y hemos ganado diputados y tres alcaldías. En las generales hemos sacado cuatro diputados, entre ellos Evo y yo.

Luego, el Partido Comunista ha perdido su sigla y nosotros hemos conseguido la personería jurídica. Ese año hemos ganado 27 diputados, ocho senadores. Era un triunfo contundente. Nos han pedido pactos, no hemos aceptado. “No vamos a hacer ningún pacto y en las elecciones vamos a ganar”, les he dicho. Y en 2005 hemos ganado con el 54%.

¿Dónde y cuándo se ha fundado el MAS?

Un 27 de marzo de 1995 en la ciudad de Cochabamba. David Áñez Pedraza nos ha entregado la sigla del MAS. Como el Evo era candidato, a él le han entregado la personería jurídica. La gente después dijo que a mí me correspondía recibir la sigla.

Fue un sacrificio. Era mi sueño crear este partido. Yo lo pensé, yo lo planteé. Y Evo, en los 14 años, ni siquiera levanta mi nombre.

Usted y Evo vivieron juntos.

El diputado Félix Sánchez, Evo Morales y yo vivíamos en un departamento. Compartíamos la cocina, la sala de reuniones, el pasillo, pero cada uno tenía su cuarto con su baño y su ducha.

¿Y cómo fue la vida en comunidad con Evo Morales?

Hemos vivido seis años con él sin enojarnos, pero cuando entró al gobierno, se amuralló con cuatro paredes para que no entre yo al gobierno. Quería que entre como Ministro de Tierras y yo planteé mi propia propuesta y él no aceptó. Yo no quería ser llunk’u ni su chitaco (servil), porque si hubiera sido llunk’u, hubiera entrado al gobierno. Después, ha dado cargos a gente sin experiencia y corrupta.

Usted ha vivido seis años con Evo Morales. Muchos dicen que no sabe ni quechua ni aymara. ¿Él sabe hablar quechua?

Yo te digo con toda sinceridad. Yo y Evo hemos vivido como hermanos. Él sabe aymara y sabe quechua. A veces hablábamos en quechua y con los aymaras él hablaba en aymara. Pero no sé qué pasa con él. Quiere ser hijo de q’ara, porque los q’aras no saben hablar ni quechua ni aymara. Él podía hacer sus discursos en los tres idiomas. Le he invitado a mi casa incluso y aquí hablábamos en quechua con mi señora también.

¿En qué momento usted rompió con Evo Morales?

Debo aclararle, señor periodista. Yo no rompí con Evo Morales, fue él que se ha encerrado en cuatro paredes. No me dejó ni visitarle. Él ha expulsado a Filemón Escóbar y desde entonces yo ya no me sentí valorado. Evo no es solidario con sus compañeros. Es discriminador. Yo que soy fundador del MAS, nunca me ha mencionado. Gracias a mí ha sido presidente. Pero jamás me ha hablado ni contestado mis llamadas.

Él ha hecho poca campaña. Yo he hecho campaña por él en los nueve departamentos como ejecutivo nacional de la Csutcb. Yo he hecho campaña como diputado suplente de Filemón Escóbar. Tenía un pequeño sueldito y lo he gastado en la campaña por él. Pero él no me tomó en cuenta e incluso ha invitado a Isaac Ávalos, de Santa Cruz, quien en dos años se ha corrompido. A pesar de eso, le ha hecho senador. Y a mí, nada. Solo llegué a ser senador suplente.

En 2009, usted dijo que Evo engaña a los campesinos.

Evo ha utilizado como pongos a los campesinos, como escaleras. Había mucha plata a fondo perdido del exterior y con la nacionalización ha hecho obras, y como ha hecho obras, los campesinos han votado por él.

Le he planteado preparar a las bases para que tengamos líderes. Pedí elegir a los mejores como candidatos a alcaldes, que tengan vocación de servicio. Pero él nunca ha querido, a él le gusta elegir a dedo. Ha manejado a todas las organizaciones y ha eliminado la independencia sindical. Y los compañeros no han entendido que se puede apoyar al gobierno desde la independencia sindical. Pero ahora se han convertido en pongos, escaleras y llunk’us de Evo.

El camino político por el que nació el MAS era servir al pueblo, respetar la Constitución, respetar la democracia. Pero con Evo Morales ya nada de eso se respeta. El instrumento político es fruto de mucha historia, de mucho sufrimiento, hasta tengo prótesis en la cadera, he estado nueve días muerto.

Voy a luchar con la gente que está en las alcaldías y gobernaciones, con el pueblo, sin entrar en la derecha tradicional ni en la izquierda tradicional. Todos tienen que cambiar de actitud.

Usted no tiene buen concepto de Evo Morales.

Evo es un analfabeto político, porque no ha sido ejecutivo de las confederaciones, es cocalero nomás. Por eso se ha rodeado de Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera. Esos lo están llevando al mal. García Linera y Quintana siguen hablando. Ellos debían ocultarse y Evo debía ya retirarse. Por eso ha perdido en los cuatro departamentos.

HOJA DE VIDA

Origen Nació en Independencia (Cochabamba) en 1948. Tiene siete hijos.

Trayectoria Fue secretario general de la provincia Ayopaya, dos veces ejecutivo de la Federación Única de Campesinos de Cochabamba y luego el máximo líder de la Csutcb. Fue diputado, senador suplente y asambleísta constituyente.